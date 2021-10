El pleno insta a la Xunta a destinar fondos para la mejora de los tres colegios de Bueu

El pleno de Bueu aprobó ayer todas las mociones que figuraban en el orden del día de su sesión de octubre, entre las que se incluía una petición a la Consellería de Educación e Cultura para que destine fondos Next Generation de la Unión Europea (UE) o de cualquier otro programa para mejorar las instalaciones de los tres colegios públicos del municipio: A Pedra, A Torre-Cela y Montemogos-Beluso. Los tres tienen ya 50 años de antigüedad y la vida útil de su estructura envolvente y de aislamiento está agotada. La propuesta, presentada por la Alcaldía, contó con el apoyo de todos los grupos políticos.

El texto inicial se vinculaba a los fondos Next Generation, pero durante el debate plenario el PP presentó una enmienda para abrir el abanico y que los fondos pudiesen provenir de cualquier otro programa, como el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica. El alcalde, Félix Juncal, expuso durante su intervención que desde el Concello se acometen pequeñas obras de mejora y mantenimiento, pero ante la antigüedad y las carencias que reúnen los tres colegios se hace necesaria una intervención más ambiciosa para cambiar cubiertas, carpintería exterior e instalación eléctrica. Subrayó que tanto Cela como Beluso aún tienen elementos de fibrocemento, que ya no están permitidos.

La moción se aprobó por unanimidad, al igual que la propuesta que presentó el PP para que desde el Concello de Bueu se inste a la Xunta de Galicia a mejorar el entorno del puente de Trasouto y facilitar la conexión de la ruta de los molinos. Durante el debate Juncal explicó que a principios de mes ya mantuvo una reunión con la dirección de obra del proyecto de la senda peatonal que se ejecuta en la PO-551 para abordar este asunto. El PP también tenía una moción vinculada a los fondos Next Generation, en esta ocasión en la parte que le toca al Estado. La portavoz popular, Elena Estévez, lamentó que en el reparto vinculado a actuaciones de movilidad sostenible se excluya a los municipios de menos de 50.000 habitantes. En el caso de Galicia, en la práctica implica que solo se puedan acoger las siete grandes ciudades. BNG y ACB votaron a favor, mientras que el PSOE se posicionó en contra argumentando que solo se trata de una primera fase.

Los socialistas también se desmarcaron de la moción del BNG contra la nueva tarifa eléctrica y se abstuvieron, destacando las medidas adoptadas desde el Gobierno central. Por contra, PP y ACB votaron a favor.

Apoyo al marinero Pablo Costas por su “secuestro” en Yemen

La corporación también mostró su apoyo unánime al marinero bueués Pablo Costas Villar, que estuvo retenido durante más de once meses en Yemen por una denuncia de pesca ilegal por parte de Australia. El pleno califica lo vivido por el patrón como un “secuestro” y ayer volvió a reiterar su solidaridad y apoyo ante cualquier acción legal que decida emprender. Esta propuesta fue acordada en el seno de la junta de portavoces y desde entonces el marinero fue por fin liberado después de la fuerte presión social. Hace justamente un mes que llegaba de nuevo a su domicilio y desde la corporación consideraban necesario que el pleno también mostrase de manera oficial su apoyo y solidaridad con Pablo Costas.

Los presupuestos, a debate el 19 de octubre

El de ayer fue el primer pleno de octubre, pero no será el único. El gobierno local reunirá el jueves a la mesa general de negociación para presentar los presupuestos de 2021, el miércoles 13 se reunirá la comisión informativa y el martes 19 será la sesión plenaria.