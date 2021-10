Láser para el pórtico de la excolegiata

Señala el restaurador italiano Mario Danze que el estado de la portada renacentista del templo parroquial de Cangas era muy precario, de ahí la necesidad de intervenir que vio Patrimonio, que es quien licitó la obra. “Hemos encontrado varias patologías, separaciones de algún sillar y arenización en la piedra que se deben principalmente a la climatología. Los parámetros de humedad y temperatura favorecen la colonización biológica, con líquenes y plantas que afectan a la mayoría de la portada”.

Antes de acometer la tarea propia de la restauración, la empresa realizó un estudio previo que consiste en una toma de datos que sirven a los restauradores para saber qué métodos pueden ser más eficaces contra los males que afectan al bien sobre el que se actúa. Para ello se realizó un mapa de humedades y otro de sales, además de un estudio termográfico que proporcionaron información a los profesionales acerca del estado de conservación. Una vez finalizado el estudio físico y químico en donde se extrajeron muestras, la empresa puso en marcha una batería de ensayos de viabilidad de los trabajos. Lo que se pretendía conocer, antes de limpiar, con qué productos se podía trabajar mejor para tener un resultado más efectivo. Después se realizaron los trabajos de limpieza y conservación, para comenzar ahora con la restauración. La primera fase consistió en la limpieza, con la eliminación de sustancias orgánicas e inorgánicas, a través de medios mecánicos con la utilización del láser como instrumento para eliminar de una forma más eficaz sin dañar la piedra de esta ex colegiata que es una de las mejores muestras de arquitectura y escultura renacentista de toda Galicia. El laser se emplea para no perder más material de la piedra que está arenizada y después se procede a a la consolidación del soporte.

Según Mario Danze, el precario estado de la portada del templo no era uniforme, sobre todo en la portada inferior, debido a la humedad.

También indicó que por criterios de conservación no se van a realizar trabajos de reconstrucción de volúmenes faltantes, excepto con la cabeza del apóstol Santiago, que se va a reponer sobre la figura decapitada. Afirma que en este caso sí que se puede trabajar en la restauración de volúmenes porque hay documentación, ya que se sabe que la cabeza de Santiago que apareció en una finca en Cantalarrana, en Coiro, encaja con el resto de la figura. “No actuaremos en otras figuras porque no hay documentación y su reconstrucción no sería más que una falsificación. En la fachada, en origen, había 8 figuras. Hoy hay 6. Como están bastante deterioradas no se puede leer bien su iconografía. Antes se reconstruían las piezas por completo, ahora la restauración no sigue esa línea”. Mario Danze nos cuenta, también, que la mayoría de las figuras están mutiladas. La cabeza de Santiago se colocará sobre su figura aprovechando la oquedad que tiene y se sustituirá el vástago y se sellará muy bien con mortero.

Según los datos que se guardan sobre la colegiata de Cangas, la decoración escultórica de la fachada remite a temas bíblicos, como la Anunciación, y representa también a varios ángeles. Existe una figura de un obispo. Sobre la gran puerta de entrada tiene un gran rosetón y a ambos lados unos contrafuertes. Se desconoce la fecha exacta de la construcción anterior a la que hoy se conserva. La actual fecha es de principios del siglo XVI, aunque se cree que el primitivo templo se remonta al menos un siglo atrás. Durante casi 500 años ha vivido modificaciones y nuevas aportaciones según la época. Están datadas las de 1585 y entre 1901 y 1921.

Las obras de restauración que lleva a cabo la Consellería de Cultura están presupuestadas en 89.717 euros y el plazo de ejecución es de 5 meses. Ayer, en la obra, consideraban que a mitad de noviembre estarán finalizados los trabajos. El impulsor de esta obra ante la Xunta de Galicia es el ex alcalde José Enrique Sotelo y se da la casualidad de que estos trabajos coinciden con el Ano Xacobeo, que festeja el descubrimiento de la tumba de Santiago Apóstol, al que está dedicado el templo.

Recientemente también se terminaron las obras de la restauración del retablo mayor del templo parroquial de Cangas. El retablo data del año 1744.

La extraña aparición de la cabeza de Santiago

La cabeza de Santiago Apóstol que se representaba con una concha de vieira en el relieve de su frente era una de las reliquias más buscadas del pórtico de la excolegiata de Cangas. Apareció el dia 10 de septiembre de 20215, prácticamente intacta, en una encrucijada de caminos de la parroquia de Coiro, varias décadas después de ser decapitada y de que se le hubiera perdido el rastro. Fue localizada sobre un muro que rodea una finca en el lugar de Cantalarrana, en Aldea de Arriba (Coiro) por un vecino que dio aviso a la Policía Local, cuyos agentes la recogieron. La escultura, de piedra granítica, se encontraba sobre un muro que rodea una finca a la que se accede a través de un camino de pies, aunque se sospecha que permaneció largo tiempo enterrada y pudo encontrarse en labores de desborce y limpieza de la zona, a unos kilómetros de su emplazamiento original. En aquel momento se confiaba en que a la aparición de ests piezas le sucedieran otras de las tres que se consideraban en aquel momento que faltaban en el pórtico, sin que estén claras las fechas ni las circunstancias de su desaparición, aunque se hablaba de al menos varias décadas y de actos de vandalismo. El concejal de Cultura en aquella época, el nacionalista Héitor Mera, había anunciado que un “peinado” de las fincas adyacentes para localizar en las zonas de Longán, O Telleiro, A Retirosa y O Castrillón próximas a donde se produjo el hallazgo. En aquel Momento, Héitor Mera manifestó que sería lógico que el retorno del “santiaguiño peregrino_como se conoce popularmente_a lafachada debería concidir con la retirada de la placa que recordaba a los caídos del bando falangista durante la Guerra Civil. La mencionada placa conmemorativa se retiró de la fachada de la excolegiata en mayo de 2019, siendo alcalde Xosé Manuel Pazos.