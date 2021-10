Un incendio, probablemente debido a un cortocircuito, destruyó ayer por la tarde un galpón de servicio de una vivienda en el lugar de Herbello, en la parroquia canguesa de Aldán. Los vecinos intentaron sofocar el fuego, declarado poco después de las cuatro de la tarde, hasta que llegaron al lugar dotaciones de la Policía Local, Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil y Bombeiros do Morrazo, que no pudieron evitar que se calcinaran todos los enseres que albergaba, aunque no se produjeron daños personales.