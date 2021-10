Sigue la búsqueda de Horus en Moaña

Leire Barrachina es de Bilbao y junto a su familia -sus dos hijos menores, su marido y sus padres,- viajaron en autocaravana, a principios del pasado mes de septiembre, a Moaña para disfrutar de unos días de vacaciones. Sus padres junto al nieto mayor, de 8 años, dormían en la caravana, estacionada en el parque junto a la playa de A Xunqueira, y ellos con la hija menor de la pareja lo hacían en una pensión. Decidieron que su gato Horus, acogido e integrado como uno más de la familia desde hacía dos años, viajara en esta ocasión con ellos porque al quedarse solo en casa siempre hacía trastadas. Adoptaron sus medidas de seguridad, con un arnés y una correa de un perro, pero Horus se escapó. Leire asegura que el gato, que tiene nombre de un dios de la mitología egipcia, huyó asustado, sin saber hacia dónde.

Desde entonces, la familia inició una angustiada búsqueda del animal, con distribución de carteles por el municipio y el apoyo de personas vinculadas a protectoras de animales, incluso retornaron a Moaña, una vez que tuvieron que volver a Bilbao porque los niños comenzaron el colegio, para poder seguir la búsqueda y comprobar si el felino respondía a sus llamadas o acudía al olor de su arenero, que colocaron en el mismo sitio en el que se había perdido, en A Xunqueira.

“Es como si la tierra se lo hubiera tragado”, asegura Leire Barrachina. La familia no cesa en su empeño de poder encontrar a su mascota. De hecho, los abuelos volvieron a Moaña el lunes, martes y miércoles de la semana pasada, en la propia autocaravana, para seguir, aunque sin éxito, la búsqueda in situ. La familia ha dado un paso de gigante y ahora ofrece una gratificación de 200 euros a quien encuentre a Horus. Leire asegura que desde que iniciaron la campaña de búsqueda, muchas personas les han llamado por gatos que vieron “pero ninguno era Horus”.

Esta familia de Bilbao cuenta con el apoyo de voluntarias de la Asociación de gatos “Minchiños” de Moaña y de la Protectora do Morrazo. Barajan muchas hipótesis sobre lo que le hubiera ocurrido a Horus; o bien que esté comiendo en algún sitio con más gatos, ya que hay gente que les da de comer y no se fija; que volviera a la zona y como había muchas más autocaravanas se metiera en una equivocada, sin descartar que hubiera fallecido, aunque confían en que no y que la búsqueda concluya con final feliz. En la casa familiar de Bilbao, Leire asegura que cambia su aspecto limpio por los pelos y granitos de arena que Horus iba dejando por el suelo y añoran sus “mimitos en el sofá, sus roces con el rabo mientras cocinaba o sus maullidos pidiendo comida”.