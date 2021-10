Pescadores de recreo meten "caña" en Moaña

“Portos defiende que la resolución para la práctica de la pesca de recreo en sus muelles no prohíbe, sino que regula, pero la forma que tiene de regular es permitiendo que en Moaña solo podamos ir a pescar a las piedras en Meira, en donde sí nos podemos romper una pierna”, aseguraba ayer Francisco Rodríguez Alves, pescador de recreo de Moaña en la concentración que se llevó a cabo en este municipio contra la resolución de Portos que regula esta actividad, dentro de una jornada de hasta ocho concentraciones simultáneas en puertos gallegos, organizadas por la Asociación galega para a defensa da pesca recreativa Agadper. Su presidente y pescador de Cambados, Fernando Piñeiro, quiso estar ayer en la concentración de Moaña, que reunió a más de un centenar de aficionados, en apoyo a un colectivo “que ha desarrollado un trabajo magnífico”.

Después de que Portos publicara su resolución para la pesca de recreo el 6 de agosto, los pescadores de Moaña -entre 80-90- recogieron casi 900 firmas en Moaña en contra de esta normativa que dejó el muelle de A Mosqueira prohibido para echar las cañas, dejando solo tramos permitidos en los muelles de Meira y de Domaio, que el sector asegura que no valen, el primero porque es escollera y el segundo porque es una esquina que con marea baja se queda sin agua.

El colectivo también se reunió entonces con la alcaldesa y con el PP que les gestionó una entrevista con la conselleira de Mar, Rosa Quintana; y el director de Portos, Roi Fernández, en la que se abrió una puerta a la solución que pasaba por buscar un consenso con el sector bateeiro de A Mosqueira para volver a este muelle. A los dos días tenían ese consenso con todas las agrupaciones: Socomgal, Cons de Udra y asociaciones Moaña, Ría Nosa y Ría de Vigo. Pero a día de hoy siguen esperando por la respuesta de la consellería para poder volver al muelle de toda la vida. El acuerdo con los bateeiros incluyó un régimen horario para no interferir en su trabajo de tal forma que los pescadores solo podrán acudir de cuatro de la tarde a seis de la madrugada, con el compromiso de no subir a los barcos, ni manipular los cabos como tampoco estacionar dentro del muelle para no entorpecer el trabajo de los mejilloneros.

La protesta de ayer se llevó a cabo en el entorno del palco, en la alameda bajo el lema de “Eu quero pescar, e tí? Somos pescadores non delincuentes” y fue la segunda jornada de concentraciones simultáneas que celebra Agadper tras la de hace quince días en los muelles Ribeira, Burela, Malpica, Muros, Cabo de Cruz, Ferrol, Cambados, Sanxenxo y Aldán. Ayer estaban convocadas protestas en los de Baiona, Aguiño, A Illa, Puebla, Sada, Ribadeo y Combarro.

El colectivo recordó que ellos cumplen también una doble función en los muelles porque al mismo tiempo que pescan por la noche vigilan los barcos y piden que si el problema es económico de Portos, que la Xunta establezca una tasa que los pescadores de recreo van a pagar.

Fernando Piñeiro recordó que la conselleria seguía sin dar respuesta. Dice que cuando se elaboró la resolución se partió de la culpabilidad de los pescadores de recreo, de que no se podía pescar en los muelles porque se hacía daño, cuando llevan años sin problemas, “salvo algunos casos contados con los dedos de la mano”. Asegura que los pescadores sí quieren regular la actividad en los muelles., pero de forma “lógica”, que esta resolución les parece una exageración y que se han tramificado los muelles sin reflejar la realidad. Piden que les dejen pescar cuando no molesten y que se respete el derecho a hacerlo, sin estar limitados por razones de edad ni de movilidad, ya que el seguro no cubre a mayores de 75 años y la resolución impide a menores ir a pescar o si tienes dos hijos, solo con uno, además de que en la declaración responsable que hay que realizar tienes que establecer un límite de 15 muelles “cuando estamos en galicia y Portos es de Galicia”. Quieren también que desde Portos se convenie la póliza de seguro que hay que presentar para poder ir a pescar porque “abarataría el precio y daría garantías de legalidad, como hace Mar con las licencias de pesca”.