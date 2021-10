O Morrazo, fragmentado en jurisdicciones

Es muy conveniente comenzar definiendo lo que era una jurisdicción. Se trata de un territorio más o menos extenso, que generalmente en algún momento de la Edad Media el rey, poder supremo, vende o más frecuentemente dona a un señor feudal, bien eclesiástico (obispo, monasterio), laico (noble, hidalgo), estableciéndose así una alianza entre ambos. Era, por lo tanto, un territorio “inmune” a los agentes del monarca. Dos eran los principales atributos del señor: nombrar los cargos políticos municipales y percibir ciertos impuestos, cuya carga se fue aminorando con el tiempo.

Maduran y toman forma definitiva en la Época Moderna o Antiguo Régimen (siglos XVI-XVIII), para quedar abolidas e incorporadas a la Nación por el decreto de las Cortes liberales de Cádiz de 8 de agosto de 1811, aunque durante el reinado de Fernando VII pasaron a manos del rey que delegaba en la Real Audiencia de Galicia.

La mitad occidental de O Morrazo estaba casi toda ocupada por la jurisdicción de Cangas, y pertenecía al señorío del arzobispo de Santiago. Era éste el señor jurisdiccional más importante de Galicia, así en población (21 %) como territorio y dominaba, por ejemplo, Pontevedra y A Lanzada. Esta zona era de especial importancia porque formando conjunto con Vigo y Redondela, controlaba la pesca en la ría, lo que le aportaba sustanciales ingresos.

Comprendía las feligresías de Santa María de Beluso, San Martiño de Bueu, Santa María de Cela, y Santiago de Ermelo (hoy muncipio de Bueu); Santa María de O Campo, Santa María de Ardán y Santomé de Piñeiro (hoy en Marín), encuadradas en el llamado Partido de Arriba; San Cibrán de Aldán, Santiago de Cangas de Morrazo, San Salvador de Coiro, Santa María de Darbo y Santo Andrés de Hio (Cangas); además de San Pedro de Domaio, San Martiño de Moaña y San Xoán de Tirán (Moaña) pertenecientes al Partido de Abajo. En total sumaba una superficie de 114,3 km2, y según el catastro de Ensenada de 1752 rondaba los 11.000 vecinos/hogares fiscales, es decir unos 49.500 habitantes, de modo que hay que considerarla como una jurisdicción de tipo medio, pero su dimensión crece dada la numerosa existencia de entidades minúsculas en Galicia. Limitaba al este con la jurisdicción de Marín, señorío del monasterio de Oseira (Ourense) y con la banda sur de Pontevedra, también del dominio del poderoso arzobispo de Santiago.

Estaba situada en la desaparecida provincia de Santiago y eclesiásticamente en el arzobispado homónimo.

Cangas de Morrazo era la única villa existente, muy antigua, y en consecuencia cabeza de jurisdicción y pequeño centro administrativo (de Rentas, Subdelegado de Marina). Su planta municipal estaba presidida por un juez ordinario con potestad “civil, criminal, gubernativa y económica”, siendo juez y alcalde a la misma vez. Las apelaciones iban a los Alcaldes Mayores que el arzobispo tenía en Santiago: Asistente y Juez de la Quintana, y de ahí a la Real Audiencia de Galicia. Podían dejar sustituto: don Fernando Arango (y no Araujo) en 1752. Los designaba directamente el arzobispo, he ahí que no faltasen forasteros: don Fernando Xavier Sáenz de Bazán y Barba, de familia hidalga de Pontevedra; don Marcos Pereira y Alonso, de la Casa de Reboreda (Redondela), juez y justicia de Cangas en 1792; don Ignacio Molina, de Marín, don Froilán Leal de Santiago. La duración del cargo era de tres años, pero -ilegalmente- podían repetir seguido, como don José Villarprego y Montenegro (1746-52) y don Manuel Gayoso y Bermúdez (1776-81), ambos con apellidos hidalgos de la comarca. Un tercio eran letrados en derecho, cosa bastante común en las jurisdicciones con cierta entidad. También había quienes vivían de ejercer la Vara Alta, como el licenciado Don Manuel Morales (1803-1805), quien ya poco antes estuviera en Vigo, aunque era natural de Dimo (Catoira). Sin sueldo, como los ediles, vivían de lo que sacaban por impartir justicia.

A su lado cuatro concejales o regidores (en Vigo seis), también nombrados por el prelado compostelano, vitalicios (de por vida) y renunciables (podían pasárselo a otro), de ahí que ejerciesen muchos años. Formaban el “nervio de la república”, pues eran quien en verdad gobernaban, manejando los bienes municipales, las quintas, el reparto de impuestos, etc. De los que aparecen en el catastro de 1752 uno era escribano (don José Bermúdez) y don Manuel Ramírez ¿Montejano?, pequeño noble.

Completaban la planta del Concejo dos procuradores generales, teóricos representantes de los vecinos dentro del Ayuntamiento. Uno correspondía al “Partido de Arriba”, el más extenso y su colega al “Partido de Abajo” y mantenían reuniones periódicas en el Alto da Portela para luego transmitir los acuerdos a los regidores de la villa. De duración anual eran elegidos por el pueblo en comicios abiertos. De una mucha menor categoría socioeconómica que los anteriores. Atendían sobre todo los pleitos que atañían a los intereses del común. Conchabados muy a menudo con los regidores. Por su parte, la villa de Cangas, en lugar de procuradores elegía dos alcaldes correspondientes a los barrios de Señal y Costal.

Como en toda Galicia los derechos señoriales se integraban en los foros (contrato a largo plazo y no oneroso): la luctuosa (mejor pieza del que fallece) y laudemio (por venta del foro). Además también percibía la mitad de las llamadas “penas de cámara” (multas judiciales), recaudando su tesorero 40 reales al año, cantidad casi simbólica.