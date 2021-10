La última vez que los niños saharauis pudieron disfrutar del programa “Vacaciones en paz” para pasar los meses de verano en familias de acogida, fue en 2019. Después, la pandemia del COVID-19 lo impidió. Las familias de O Morrazo quieren volver a retomar el programa este año y el próximo lunes, a las 19:00 horas, en el local vecinal de Ramón Cabanillas en Moaña, celebran una reunión en la que estará Maite Isla, la presidenta de la ONG Solidaridade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps) que lo gestiona en Galicia, para informar de la situación.

La reunión es abierta a todas las familias de O Morrazo que quieran acoger niños de los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. La comarca siempre había sido un referente en este acogimiento, pero el número de familias ha ido a menos -incluso Cangas ya no forma parte del programa- y por consiguiente también ha bajado el número de niños que podrían venir. De 57 que llegaban aquellos primeros años se ha pasado, en los últimos veranos, a solo diez niños, distribuidos en 7 familias: tres en Bueu, dos en Moaña, una en Marín y otra en Vilaboa.

Rosa García forma parte de una de las dos familias que acogen en Moaña y está deseosa de que el programa se pueda retomar este año. Entre los seis niños que ha acogido a lo largo de las dos últimas décadas (Nayat de 3 años; Fátima y Yamila, de 1; Leila, de 6; y Moina, de 2 años ) está Aiman, un pequeño que ahora tiene 15 años, y que acude a su casa desde los 7 años. Padece un problema muy importante de miopía. Recuerda que cuando llegó se pegaba a la televisión de su casa para poder verla y ella estaba simepre detrás de él para que no lo hiciera por el daño que le podía provocar. Gracias a la ayuda desinteresada de Adela, del Centro Óptico de Cangas, se le realizaron varias gafas, que se iban adaptando cada año. También a través de la Fundación de la Ruta de la Luz en Pontevedra, que gestiona la calidad visual a personas de países en vías de desarollo, se le gestionaron unas gafas nuevas al pequeño. El niño no veía y su alegría con todas estas gafas que se le entregaban aquí era muy grande. Rosa García recuerda cuando salió de la óptica de Cangas y pudo leer las letras del “Mercado” en la plaza de abastos o cuando llegó a casa y podía ver la televisión desde el sofá, a distancia. Asegura que también llevaron a Aiman a controles al hospital Meixoeiro. Pero para ser operado le dijeron que tiene que tener la miopía estancada dos años y ser mayor de edad. De ahí su preocupación porque tras dos años sin venir, su miopía ha ido a más y con 18 no le dejarán volver, salvo que cambien las condiciones del programa.