La facturas de la supuesta asesoría de imagen se pagan mediante decreto de Alcaldía de Cangas

La oposición está empeñada en hurgar en la herida abierta al gobierno con las facturas que el Concello de Cangas paga a una supuesta asesoría de imagen. El líder del PP ya había aprovechado el último pleno para preguntar por ellas a la alcaldesa Victoria Portas, que no aclara la situación de estas facturas que se abonan a varias empresas que tienen una misma administradora. El PP desvela ahora que todas las facturas entran en el mismo mes y todas se resuelven por decretos de alcaldía directamente. Sin embargo la regidora local insistió en el pleno que no conocía ninguna empresa para asesorar o promocionar su imagen. Sin embargo, como el PP señala, ordenó el pago de todas ellas, que, de momento, van mezcladas con otros servicios y en diferentes relaciones de gasto. Pero Victoria Portas utiliza la vieja táctica de Mariano Rajoy, si no hay réplica con hay problema o el problema acaba por desaparecer. La regidora local no ofrece ninguna explicación por la que el Concello paga dinero a Comunicación Certa S.L. para la promoción de Cangas Vida Saudable (726 euros), Xornal de Galicia Norte A Coruña, publicidad en el periódico digital acoruñanarede.gal, con banner en página principal en el mes de junio por un importe de 907,50 euros; hay otra factura de 726 euros que se le pagan a Xornal Galicia Norte A Coruña, otra a Vigo RTV Local digital S.L. y una última a Kim Soluciones Globales S.L. Promociones e Xestións do Tecido Local mes de julio (1.752,08 euros.

Según señala la concejala Dolores Hermelo (PP), son facturas que entraron en los meses de junio y julio y que aparecen al cobro ahora en septiembre. “Estamos esperando la respuesta, pero mientras esperamos hacemos el sumatorio y la cifra que se pagó en este mes es de 4.837,58 euros. Fue precisamente el PSOE, poco después de romperse el gobierno, quien desveló la existencia de estas facturas. Ahora toma el relevó el PP, mientras el PSOE tiene aún que deshojar su margarita, que no es poco: volver a entrar o quedar fuera del gobierno. Y si entra, en qué condiciones y con quién. Ayer supimos que se mantienen negociaciones entre las partes.

Por otra parte, el PP acusa al gobierno de la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo de vender humo cuando se está a un mes de finalizar el contrato de la recogida de basura con la empresa Urbaser. “Dicen que no va a haber problemas a partir del día 1 de noviembre, pero no informaron de los trámites que hicieron ni de los que van a hacer. Desde el gobierno de la mancomunidad se lleva una política de falta transparencia. Hace más de 15 días que el grupo del Partido Popular solicitó copia de los informes de Consultora Lagares, sobre la situación del servicio en los meses de junio y julio y desde los responsables políticos de la Mancomunidad de Municipios de O Morrazo no se da respuesta a dicha solicitud. Se dedican a blanquear la labor de fiscalización al grupo político mayoritario de la corporación mancomunada”.

El PP, a través de su concejal Pío Millán, asegura que no tiene ahora asimismo sin ningún sentido acordar abrir un expediente a la empresa Urbaser a un mes de finalizar el contrato, cuando hace meses que se venía denunciando el deterioro en el servicio.

Todo apunta a que el gobierno de la Mancomunidade de O Morrazo madura en su seno una municipalización del servicio de la recogida de basura. Ganas hay en municipalizar algo, no en vano figuraba dentro de sus programas electorales, pero, por contra, debido a los planes de ajuste, ocurrió todo lo contrario, lo servicios quedan cada vez más en manos de empresas privadas, a las que se indemnizan y todo, como ocurrió en Moaña con la piscina municipal.

El PP critica la confrontación entre gobierno y Gestión Cangas

También habló el PP de Cangas sobre la nueva sentencia judicial a favor de la UTE Gestión Cangas que rechaza la nueva ordenanza del agua de 2020. Afirma que el gobierno continua con su política de confrontación jurídica, con costes de indemnizaciones y de condenas a pagar cientos de miles de euros. “Esta forma de actuar está costando mucho dinero al Concello de Cangas. al gobierno no le interesa resolver los problemas, quiere alargarlos porque es donde busca rentabilidad política". Por otra parte, miembros del grupo municipal del PP estuvieron con vecinos de Donón para recibir de primer mano las quejas e inquietudes sobre los servicios públicos en esta aldea de O Hío, donde continúan los vertidos porque sigue sin funcionar la Estación Depuradora de Agua Potable que se construyó con el plan de inversiones, pero que el Concello de Cangas no la recibe, sin que los vecinos sepan muy bien a qué obedece. Aseguran que el conflicto entre la empresa y el gobierno les está perjudicando a ellos.