Los paraguas también son para el “veroño”

Las reuniones de Portas son de incierto final

No se puede decir que la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, despache con rapidez a las personas que se reúnen con ella. Es más, lo más habitual es que sepas a qué hora comienza una reunión pero no a qué hora termina. Suponemos que no pondrá citas para después de cada reunión, porque en ese caso son muchos los que tienen que esperar por ella.

El PSOE se va de centro comercial

La plana mayor del PSOE de Cangas se vistió de largo para acudir a la inauguración del Centro Comercial Vialia de Vigo. Suponemos que por eso de hacerle la pelota a Caballero. De todas formas, esa visita servirá como argumento cuando se posicionen en contra de algún centro comercial en la comarca, estamos seguros de ello.

La comarca se hunde, literalmente

Cada vez aparecen más socavones en las carreteras y aceras de la comarca. En Cangas se registraron varios hundimientos recientemente. Por suerte aquí no hay lava. Se suman a las aceras hundidas en Meira y Domaio.