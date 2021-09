Cangas demora sin fecha el reparto de los bonos al comercio y el PP exige agilizarlo

A mediados del pasado mes de marzo los responsables del Gobierno de Cangas reunieron la Mesa de Comercio para explicar al sector las líneas básicas del reparto de ayudas a los afectados por la pandemia de COVID y de una nueva campaña de bonos al consumo en comercio y hostelería, por importe de 150.000 euros, que los afectados pidieron hacer en dos tandas: primavera (entre abril y mayo) y otoño ( octubre y noviembre). Más de seis meses después y con el otoño ya estrenado, los demandantes siguen esperando el reparto de los bonos y de una nueva convocatoria de la Mesa de Comercio Local que el PP urge, pero ni siquiera vislumbra por falta de voluntad o de capacidad del Ejecutivo que encabeza Victoria Portas. La concejala Dolores Hermelo considera que el reparto de ayudas no puede esperar más y ayer registró en el consistorio una petición para resolverlo ya.

El único movimiento municipal sobre este asunto se produjo hace casi dos meses, el 4 de agosto, con una “convocatoria fantasma” de la Mesa de Comercio que no cumplió el cometido previsto por falta de quórum, ya que no asistieron dos de las asociaciones ni los grupos políticos de la oposición, que alegaron que no fueron convocados formalmente. Entre un lío de actas y de convocatorias con distintos puntos en el orden del día, la reunión solo tuvo validez para dar el visto bueno a la “Feira de oportunidades” que organiza Fecimo, pero los demás asuntos quedaron sobre la mesa a la espera de una nueva convocatoria en la que se abordaría el reparto de los bonos al comercio local financiados con una parte del Plan Concellos que la Diputación reparte en Cangas, tal como acordó la Corporación municipal.

“Todos recordamos lo importante que era este punto para aprobar un Plan Concellos que causó mucha polémica y la celebración de un Pleno extraordinario”, recuerda Dolores Hermelo para hacer hincapié en la importancia del asunto. Y recuerda que fue la propia regidora, que preside la Mesa, quien incidió en esa apuesta de destinar los 150.000 euros (el 20% de la ayuda provincial correspondiente a la línea 1 de dicho Plan, el máximo permitido) a ayudar al pequeño comercio, porque, aunque sea la Xunta de Galicia la institución que debe hacer frente a esas ayudas, “desde el Concello no vamos a dejar al sector a la deriva”, y se volcaría en respaldarlo.

En el Partido Popular lo apuntan como un ejemplo más de compromiso incumplido por el Gobierno cangués, porque el tiempo pasa y los afectados siguen esperando. Mañana comienza el mes de octubre y “la Mesa de Comercio ni está ni se le espera de momento”, porque no hay convocatoria, insiste Dolores Hermelo, que ironiza sobre los motivos de esa demora sin fecha: “Desde nuestra completa ignorancia, desconocemos si esto se debe a que los pequeños empresarios, hosteleros y comerciantes, no precisan para nada esa ayuda o si la causa es que el dinero fue traspasado a otros menesteres”, entre los que cita desbroces, limpieza de calles o arreglo de parques y jardines, otras de las muchas carencias que los populares aprecian en la gestión del Gobierno de Victoria Portas.

Concluyen en el PP que en el Concello de Cangas existe un “agujero negro” que fagocita acuerdos y compromisos que van “desapareciendo por inacción”, y urge poner en marcha la campaña de bonos para ayudar al sector. Las bases estaban “practicamente cerradas” hace meses, y aunque ya se perdió la oportunidad en la campaña de primavera, y la de otoño va camino de ello, las necesidades se mantienen y el dinero se recibe con esa finalidad. “A este ritmo, las únicas campañas que haremos para ayudar a los vecinos serán las electorales, y esas tampoco salen gratis a nadie”, avisan.