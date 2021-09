El programa cultural de verano en Bueu reunió a más de 4.000 espectadores

Más de 4.000 personas asistieron a lo largo de este verano a las actividades del programa cultural organizadas por el Concello de Bueu. Al menos así lo recogen las cifras facilitadas por el concejal del área, Xosé Leal, en base a los aforos de estos actos, si bien también apunta que habría que añadir el público que siguió las diferentes iniciativas desde el exterior de los recintos cerrados. El edil asegura que la positiva estadística “habla muy bien de la programación escogida y de las ganas de los vecinos” en un contexto de pandemia y en el que la prioridad del gobierno local era realizar una oferta de cultura segura.

Los dos ejes del programa que reunieron a un mayor número de personas fueron los actos del Espazo Convida y las Freguifestas. Con los primeros –en los que se incluía música, teatro y otro tipo de propuestas– se alcanzaron los 1.500 participantes, mientras que con los eventos festivos en Ons, Beluso, Bon, Cela y Banda do Río se llegó a congregar a unas 1.400 personas, con especial mención a las fiestas de Banda do Río, que aprovecharon su carácter más urbano y que se permitiese público de pie para rondar los 800 asistentes.

El mes de julio tuvo su principal foco en la Semana da Cultura Mariñeira, celebrada del 12 al 18 de julio, y en la que según los datos que maneja el Concello tomaron parte mas de 1.400 personas. El grueso de ellas, unas 1.100, fueron los asistentes a la verbena con la orquesta Marbella y al concierto de Heredeiros da Crus, a los que se sumaron otras 200 en los espectáculos del Mago Antón en Beluso y Bueu, las dos decenas inscritos en el obradoiro artístico Marearte y el centenar que no se quiso perder el homenaje a Manuel Aldao y Manolo Purro.

El teatro infantil y de adultos, cine y música del Espazo Convida contó con 745 espectadores en julio y 688 en agosto, en actividades que se dispersaron por la Praza Massó, Banda do Río, Meiro, Ramal dos Galos, Bon, Beluso y Cela. La cifra, señala Xosé Leal, “podría haber sido mejor si no fuese por el mal tiempo”, que hizo que se cancelase la actuación en Sanamedio una vez comenzada, y obligó a trasladar otras de las actividades al interior. Dentro de las diferentes propuestas las más exitosas resultaron ser la música en directo (410 asistentes) y el teatro infantil (390), seguidos del teatro de adultos (359) y del cine, a quien las inclemencias meteorológicas perjudicó de modo notable para dejarlo en únicamente 174 espectadores.

Las Freguifestas, celebraciones organizadas en colaboración con las distintas comisiones de fiestas o con vecinos del municipio, arrancaron con las restricciones del 25 de julio, que anularon la verbena prevista, pero posteriormente sí pudieron desarrollarse con relativa normalidad en Bon, Beluso, Ons, Cela y finalmente en Banda do Río. Lo más destacable para el Concello fue la fiesta en Ons, con dos actos destacados, como la proyección de la película de Alfonso Zarauza en la isla y el homenaje a las cantareiras del archipiélago. La más concurrida fue, no obstante, la de Banda do Río, con más de 800 personas en ella. En el otro lado de la balanza quedó la espina clavada de no haber podido celebrar la de Ermelo, si bien el gobierno local pretende compensar esta falla una vez finalicen los trabajos de la segunda fase de la regeneración de la aldea.

Las otras dos citas culturales del verano buenense impulsadas desde el Concello fueron las jornadas O Mar por diante, con cinco charlas acerca de la importancia cultural del Bueu de principios de siglo XX que completaron el aforo permitido en el Centro Social do Mar, así como el Encontro do Libro Institucional da Península do Morrazo, idea auspiciada desde la Concellería de Patrimonio e Bibliotecas de Alberto Moital.