El PP avisa que la gestión pública del servicio de la basura sería más ineficiente y cara

El PP de Cangas ve más sombras que luces en el cambio de modelo del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) que tramita la Mancomunidade do Morrazo. Considera “totalmente necesario” finalizar la relación contractual con la actual concesionaria, Urbaser, ante las graves deficiencias que registra, pero no ve la solución en un cambio de modelo hacia una gestión “totalmente pública, por eficiencia y economía. “No es lo más adecuado ni lo más eficiente, ya que está basada en motivaciones puramente políticas”, expone la concejala Rosa Mary de la Campa, y advierte que ese cambio supondrá “un aumento notable en los costes, en medios personales y materiales” a corto y medio plazo, incremento que se repercutirá en los bolsillos de los vecinos.

Los populares llevan tiempo alertando del deterioro del servicio de recogida de basuras, que empeora cada día que pasa, y pone el mal estado de la flota y de los contenedores, la falta de limpieza de las zonas donde se ubican y la reducción en la frecuencia de recogida como ejemplos del incumplimientos de las obligaciones de la empresa. En consecuencia, en los últimos meses la junta de gobierno de la Mancomunidade do Morrazo, primero, y la asamblea, después, aprobaron y abogan por asumir el servicio de forma directa ante el descontento vecinal.

También el PP ha dado pasos en esa dirección desde el ámbito municipal, y en julio presentó una moción al Pleno de Cangas sobre la “degradación” de la recogida de residuos sólidos urbanos, instando al Concello a mediar ante la Mancomunidade para exigir a la concesionaria el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en cuanto a limpieza y mantenimiento del parque móvil, de los contenedores y de la compactadora de la planta de transferencia, recuerda Rosa Mary de la Campa. A pesar de ser aprobada, nada se ha hecho más que repartir 150 contenedores entre los tres municipios, sin tener en cuenta el mayor peso poblacional de Cangas.

Con respecto a la incorporación de una gerente y los posibles cambios de “mucho calado” en la gestión de la recogida de basuras, que asumiría directamente la Mancomunidade, al PP le parece una medida “precipitada, además de economicamente perjudicial” para las arcas públicas, tal como se advierte en un estudio realizado hace dos años sobre la conveniencia de un cambio de modelo.