La falta de actuaciones del Concello de Cangas y el silencio con que responde la alcaldesa, Victoria Portas, a sus demandas está minando la paciencia de los dirigentes de la Asociación de Veciños do Forte, que lamentan que la regidora no solo incumpla sus compromisos de realizar mejoras en el barrio, sino que no conteste incluso a sus requerimientos ni críticas al respecto. El hartazgo por esta situación les hace replantearse su papel e incluso el futuro inmediato, reconoce su presidente, Benigno Pazó, que podría poner el cargo a disposición de la asamblea si no logra respuestas a corto plazo.

Pazó reconoce una cierta sensación de cansancio y aburrimiento tras la ilusión inicial con los primeros encuentros con la regidora y la inmediata delimitación de las plazas de aparcamiento en el barrio. Ha sido el único compromiso que ha cumplido, reiteran desde el colectivo vecinal, que echa en falta otras medidas anunciadas, como la instalación de jardineras para delimitar y calmar el tráfico de vehículos en la zona o un mayor control policial sobre las personas que beben y orinan en el entorno de la Casa da Cultura, entre otras. Su presidente reitera las demandas y espera respuestas de la alcaldesa.