Un menú carnívoro

Esta gaviota, en la siempre deteriorada Praza da Estrela de Cangas, se da un festín extraño, pues sacó de un contenedor toda una ristra de chorizos. Desconocemos si la compartió o se lo quedó todo para ella.

Cangas desempolva sus karts y bicicletas por el día sin coches

Hoy se celebra el Día Mundial sin Automóvil y el Concello de Cangas aprovecha para desmpolvar sus karts y bicicletas, que estaban en un almacén. Se podrán coger en los Xardíns do Sinal. Es una pena que no se usaran desde el inicio de la pandemia. Por cierto, que por eso de luchar contra el cambio climático, no estaría de más dar uso a las dos bicicletas adquiridas para la Policía Local y no utilizadas.

Un cartel delator

El cartel instalado por la Xunta en el vertido de O Casal delata que los terrenos son de su titularidad. Ahora queda esperar que actúe en la limpieza.