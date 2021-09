Un incendio calcinó el interior de una pequeña construcción de uso residencial-turístico en el lugar de Rabáns, en Vilanova. El fuego obligó a movilizar al Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil, Bombeiros do Morrazo, Policía Local y Guardia Civil. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos porque en el interior de la construcción no había nadie.

El suceso ocurrió a mediodía y las causas aún se están investigando. Todo parece indicar que el origen se pudo deber a unas brasas que había en el exterior y que pudieron quedar mal apagadas. El viento que había esta mañana en la zona las habría reavivado y llegaron al interior del apartamento, cuyo interior ardió prácticamente por completo. Había otra construcción adosada, a la que accedieron los servicios de emergencia. Registró pequeños daños, sobre todo el desprendimiento de azulejos, pero el fuego no llegó a entrar.