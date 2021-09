Félix Juncal, la resistencia del Club do Mar Bueu

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, presenció la regata del sábado en Bermeo desde un barco lleno de aficionados de la SD Samertolaméu de Meira. Eso sí, no se arrugó y exhibió con orgullo la bandera del Club do Mar Bueu, dejando claro a quién iba a apoyar él en Euskadi. Nos cuentan que la rivalidad se tomó con sentido del humor y la sangre no llegó al río, aunque en este caso sería más correcto decir que no llegó al mar.

Una hora menos en Vilaboa

El acto de ayer de Afamo se retrasó algo más de media hora. La razón está en que las autoridades de Vilaboa tardaron lo suyo en llegar. Desde Moaña les preguntaron si habían perdido el GPS o el reloj. También hubo bromas con si tenían una hora menos, como los canarios. Al final fue una combinación de controles de Tráfico y de la dificultad que entraña llegar hasta San Martiño para quien no había ido antes. Son los problemas de celebrar las cosas fuera del casco urbano. Más allá de las risas, la mañana acabó en comunión, como no podía ser de otra forma a la hora de reivindicar más medios para luchar contra el alzhéimer.

Una alcaldesa que no gusta de las alturas

Los políticos suelen ser muy dados a hablar desde las alturas, por eso de sentir el poder de dirigirse al pueblo desde un estrado. Pero ese no parece ser un objetivo de la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas. Y es que, al parecer, tiene bastante temor a las alturas. Se trata de un miedo muy común, este del vértigo, pero además en su caso incluso prefiere no salir al balcón de la Alcaldía.