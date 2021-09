Trifulca en el entorno de O Gatañal tras multar la Policía por los coches aparcados sobre las aceras

Agentes de la Policía Local de Cangas denunciaron ayer a mediodía a los titulares de una decena de vehículos aparcados sobre la acera en las inmediaciones del pabellón de O Gatañal, donde a esa hora se disputaba un partido de balonmano que enfrentaba al Balonmán Cangas con el Bidasoa Irún y finalizó con empate a 24. Algunos de los afectados mostraron su indignación por las multas durante un encuentro deportivo que satura los espacios de aparcamiento próximos y, según fuentes policiales, llegaron a encararse con los agentes, que “aplicaron la ley denunciando a los infractores” y lo seguirán haciendo “con contundencia” si ese comportamiento persiste, explican desde la jefatura.

A las dependencias de la Policía Local llegan quejas de peatones que circulan por la zona y encuentran las aceras ocupadas por coches, así como de vecinos que no pueden acceder a sus garajes por idéntico motivo. “Tenemos un cristo montado; así no podemos caminar por las aceras ni entrar a los garajes”, señalaba ayer uno de los residentes en la zona. La patrulla se dirigió allí en respuesta a esa demanda, pero algunos de los conductores multados, y personas que se solidarizaron con ellos, no se lo tomaron bien y manifestaron airadamente su malestar, aunque no lograron que les retiraran las denuncias.

Rigurosos

“Somos rigurosos con la normativa y vamos a seguir aplicándola, con los medios necesarios, frente a comportamientos incívicos de este tipo, anuncia en inspector jefe, Alberto Agulla, quien asegura que es frecuente que algunas personas que no encuentran una plaza habilitada opten por aparcar sobre la acera o en otros espacios restringidos en lugar de buscar sitio en lugares más alejados del pabellón de O Gatañal, que les supondría una pérdida de tiempo adicional. En los espacios colindantes con la travesía también puede sancionarlo la Guardia Civil de Tráfico, conforme el convenio firmado por ambos.