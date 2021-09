Cangas rinde homenaje a Antonio Nores, “loitador e defensor da memoria”

Los actos comienzan mañana en el salón de plenos de Cangas con una recepción a las personas asistentes presidida por la alcaldesa y la concejala de Cultura. A las 10.15 horas habrá una conferencia sobre arqueología impartida por Antonio de la Peña Santos y presentada por Ramón Patiño. A continuación se proyectará el vídeo “Antonio Nores e o Grupo Arqueolóxico do Morrazo”, y a las 11.30 horas comenzará una mesa redonda sobre “O seu labor na comarca do Morrazo” con intervención de Antón Costa Iglesias, Xosé Suárez Otero y Xosé Carlos Villaverde Román, presentada por Alexandre Paz Camaño. La jornada matinal concluirá con una visita guiada a la exposición en la Capela do Hospital.

Por la tarde las actividades se girarán en torno a la memoria histórica. Comenzarán a las 16.30 con la conferencia “Conversas cun amigo", a cargo de Telmo Comesaña Pampillón, de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36, presentada por Gustavo Hervella, de Histagra-USC. Le seguirá la proyección del documental “A liberdade truncada”, de Antonio Nores Soliño, y una mesa redonda sobre “A recuperación da memoria histórica do Morrazo”, en la que intervendrán Xosé Novas (Asociación Johan Carballeira, de Bueu), Camilo Camaño (AC MH 28 de Agosto, de Cangas), Queta Molas (Colectivo APRMH, de Marín), Luis Chapela (Irmandade do Dolme, de Moaña) y Teresa Carro Sobral (A Regaduxa, de Vilaboa).