Los Perrer’s, medio siglo después

Miradlos qué ufanos posan ante la ría que casi les parió. Estos que veis eran en los años 60 la pandilla de los Perrer’s y, aunque han pasado tantos años (que no se les nota), hoy en día siguen siendo amigos. Son hijos de Meira (Moaña). Dicen ellos que, como no podía ser de otra manera, son tercos y no cejan en el mantenimiento de la amistad. La foto está hecha en la isla de San Bartolomeu por el presidente del Club de Remo San Bartolomeu después de una comida en la Taberna de Lino. Ellos son: Gelucho, Pablo, Carlos, Sendo, Fino, Marcelo, Foro y Lolo Meira. Tienen un lema: Al amigo que en apuro está, no mañana, sino ya.