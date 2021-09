De tragedias y poesía en femenino

Dos historias sobre la presión social y el control de la sexualidad ejercido sobre las mujeres en África, un hermoso corto de animación con una visión poética de la muerte y una obra con tintes documentales sobre un joven llamado a ser protagonista de una película pero desaparecido trágicamente antes de poder hacerla. Estas fueron las apuestas dramáticas de la segunda jornada de la Sección Internacional del FICBueu, que, no obstante, eligió una obra mucho más ligera como David para cerrar el día con un contrapunto cómico más necesario que nunca en tiempos difíciles.

Tan opresivo como irrespirable es el ambiente social que soportan Mariam y Zuzana, protagonistas de What we don’t know about Mariam (Lo que no sabemos sobre Mariam) y Sër Bi (Las telas blancas), respectivamente, por el simple hecho de ser mujeres en África. Una en el norte del continente y otra en un país subsahariano deben lidiar con unos convencionalismos sexuales impuestos desde sociedades patriarcales so pena de caer en el desprecio, el ostracismo e incluso la violencia.

En What we don’t know about Mariam, del egipcio Morad Mostafa, Mariam, con dolores en el abdomen y sangrando, acude al hospital acompañada por su marido y su hija. Su dolencia y un apresurado diagnóstico inicial devienen en una tragedia que no hace sino fotografiar su dolor, físico en principio, pero que en el fondo afecta al alma. No tiene mejores perspectivas Zuzana, a pesar de que Sër Bi se desarrolla la víspera del que debería ser uno de sus días más felices, el de su boda. Pero Zuzana vive angustiada por haber perdido la virginidad y emprende un tour de force en busca de alternativas –más mágicas que reales– para recuperarla y evitar la deshonra que esto supondría para ella y su familia.

En Son of Sodom Theo Montoya reinventa la película que iba a rodar con Camilo Najar como protagonista en un pseudodocumental sobre este joven homosexual fallecido una semana después de haber hecho el casting. Recuperando imágenes de la prueba de cámara y recopilando testimonios de sus amigos articula un retrato del fallecido con la ciudad de Medellín como telón de fondo, descrita como un cementerio donde la vida y la muerte se entrecruzan en demasiadas ocasiones.

Sobre la muerte también versa el filme de animación Ce qui résonne dans le silence (Lo que resuena en el silencio), de Marine Blin, si bien lo hace desde una perspectiva más poética, a través de los ojos inocentes de una joven que se atreve a mirarla y a exponer sus reflexiones sobre un tema tabú en su niñez pero que aprende a tratar con absoluta normalidad una vez despojada de los prejuicios de su alrededor. La francesa es, sin duda, una pieza recomendable, de las que dejan poso en sus apenas ocho minutos de metraje, a pesar de que visualmente no es especialmente impactante.

La estadounidense David puso el contrapunto cómico a la jornada

Entre opresión machista y muerte, parecía que David, del estadounidense Zachary Woods, completaría un repóker trágico con la historia de un hombre deprimido que acude a una sesión de terapia de urgencia. Nada más lejos de la realidad. La presencia de Will Ferrell como uno de los protagonistas era una pista de que ese relato que arranca con el sufrimiento de un hombre acabaría deviniendo en una espiral de locura cómica que arrancó las risas de la platea y que permitió distendir el ambiente después de la dureza de las propuestas anteriores. Y es que siempre habrá un lugar para la sonrisa en el cine de calidad.

Programa de hoy

Sección Retrospectiva 2.

El segundo lote de filmes en homenaje a la National Film Board of Canada incluye los cortos Les Montresalistes (Los montrealistas), Walking (Caminando), Blake, Hunger (Hambre), The sand castle (El castillo de arena), Travel log (El álbum de viaje) y E.

17.30 horas, Centro Social do Mar.

Sección Internacional 3.

Los cortos seleccionados para esta sesión son Dustin, People in motion (Gente en movimiento), I am afraid to forget your face (Tengo miedo de olvidar tu cara), The rifleman (El tirador) y Ned&me (Ned y yo)

20 horas, Centro Social do Mar.

Faladoiro.

El público asistente a la primera sesión de Internacional podrá participar en un coloquio moderado por el personal del FICBueu.

21.30 horas, Punto de Encontro.

Sección Internacional 4.

Cinco cortos se proyectarán en esta sesión. Son la eslovena Sestre (Hermanas), la canadiense Every Day’s like this (Todos los días son así), la francoiraní Witness (Testigo), la tailandesa Lemongrass girl (La chica de la citronela) y la estadounidense Hysterical girl (Chica histérica).

22 horas, Centro Social do Mar.