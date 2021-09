Las navieras piden que se mantenga durante todo el año la central de reservas del Parque Illas Altánticas

En opinión de las navieras, la falta de la citada central somete al visitante a una incertidumbre e inseguridad sobre el modo de viajar fuera de la temporada de verano, precisamente cuando se quiere desestacionalizar el turismo, “y que esta forma de proceder le disuade de su intención de visitar el Parque Nacional fuera de los meses de julio y agosto”.

Comentan en su comunicado que la Xunta puso en marcha un nuevo sistema de acceso hace tres años que a partir del 16 de septiembre impide a los visitantes que quieren viajar a las islas del Parque Nacional tramiar su autorización directamente enla central de reservas de la Xunta de Galicia. Ello les obliga a acudir a las navieras para que éstas, de forma manual, soliciten una autorización por cada pasajero, que la Administración tarda días en confirmar, de modo que ni los visitantes ni las navieras pueden conocer el cupo disponible y las plazas que restan para completarlo en tiemo real cada día y, en consecuencia no pueden planificar su viaje aún cuando quieran reservar con mucha anticipación. Para las navieras que firman el comunicado, este procedimiento es “arcaico, poco transparente e impropio del siglo XXI”.

Las compañías critica que “el momento y los criterios para conceder las autorizaciones después del 16 de septiembre, en temporada baja, así como plazas disponibles, es un misterio que permanece oculto para los consumidores y también para las navieras y que solamente conoce el Parque Nacional.

Las navieras no acaban de comprender por qué disponiendo de un sistema de central de reservas no se utiliza de forma eficiente los 365 días del año, incluyendo todos los cupos de acceso y siendo el usuario el que gestione directamente su autorización, lo que terminaría con toda esa problemática y mejoraría de este destino turístico.

No es nueva esta reivindicación de las navieras, aunque hasta ahora no se había plasamado en un escrito tan directo, donde se expone de forma clara la situación que padecen, no solo ellas, sino también los usuarios y que el Parque Nacional nunca explicó la razón por la que no se mantenía la central de reservas. Los usarios también consideran lógico que se mantenga la central de reservas durante todo el año.