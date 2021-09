La invasión de las gaviotas.

No es la película de nuestro querido Alfred Hitchcock, pero impresiona ver tanta gaviota en la playa de Ons, que ocupan el arenal en el que hasta hace nada los turistas paseaban sus cuerpos bronceados por el sol. Es una muestra más de que ya nos está dejando esta cálida estación, que tanto añoramos cada vez que se va. Siempre habrá alguien que no le guste el verano, como a otros no les gustan las gaviotas.