Bachillerato arranca sin poder impartir seis asignaturas

Desde Educación responden que se estudiará caso a caso, pero en el María Soliño continúan a la espera y las alumnas afectadas han tenido que elegir ya otra asignatura. En As Barxas la alternativa que se les ha propuesto desde la Consellería es matricularse a distancia o en otro centro.

Desde el instituto de Moaña, señalan que no podrán impartir en Bachillerato las asignaturas de Griego I, Griego II, Francés, Antropoloxía y Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. Los estudiantes del Bachillerato Humanístico son los grandes perjudicados, con especial relevancia del caso de Griego, una troncal imprescindible para su formación.

En el María Soliño, cuatro alumnos de segundo de Bachillerato fueron avisados de que no podrían cursar la optativa de Francés, tras no alcanzar el mínimo de cinco matriculaciones que exige la normativa. Las familias han pedido que se tenga en cuenta su situación, ya que la asignatura es muy importante para algún alumno afectado, que quiere estudiar Filología Francesa posteriormente.

Desde la Consellería de Educación responden que Inspección Educativa analizará caso a caso las situaciones para ver la posibilidad o no de impartir las materias, “incluso haciendo excepciones”. Sin embargo, las alumnas afectadas ya han tenido que elegir otras asignaturas en sustitución de Francés. “Son materias que no nos valen para filología y traducción”, explican. En As Barxas, la alternativa tampoco convence, ya que los estudiantes no podrán cursar la asignatura en su centro, tendrían que hacerlo a distancia o en otro.

La normativa indica que es necesario un mínimo de diez alumnos en las asignaturas específicas, pudiéndose impartir con un número menor, pero nunca inferior a cinco. Es el caso del IES Illa de Ons, de Bueu. Han tenido que solicitar autorización para impartir asignaturas optativas con siete alumnos, por ejemplo. No han tenido problema ya que superaban el mínimo de cinco matrículas.

Protocolo similar

Los 2.983 alumnos de Secundaria y Bachillerato de la comarca regresan hoy a las aulas, tras las vacaciones de verano. Lo harán con “más tranquilidad”, con gran parte del alumnado con una dosis de la vacuna contra el COVID y con un protocolo que apenas sufre modificaciones con respecto al año pasado. La más importante es la reducción de distancia entre los pupitres, pasando de 1,5 a 1,2 metros.

Los centros ultimaban preparativos ayer para dar la bienvenida a los alumnos. Fue una mañana frenética, de Claustros de Profesorado y reuniones para tener todo a punto. En el IES Rodeira, los docentes se dieron cita en el pabellón, para mantener las distancias. El centro, que suma más de 500 alumnos solo entre ESO y Bachillerato, tendrá entradas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones. En el interior, se mantienen las indicaciones de circulación.

En el IES As Barxas, las entradas también se dividirán por cursos, al igual que los recreos. Desde el centro inciden en la importancia de mantener medidas como la ventilación. Los equipos directivos de la comarca explican que la situación epidemiológica, con alumnado vacunado, permitirá la organización de más actividades extraescolares y salidas que en el curso anterior.

Inicio Formación Profesional

Los alumnos de FP comienzan mañana también sus cursos, aunque el número de matriculaciones todavía no está disponible. Una de las novedades en la comarca es el ciclo de Informática de Oficina, que sustituye al de Servicios Administrativos en el IES Paralaia.

En el IES Johan Carballeira de Bueu consiguen mantener los ciclos del año anterior, tras lanzar una campaña en verano para conseguir matriculaciones en el Ciclo Medio de Xestión Administrativa, que ofrece la posibilidad de completar su formación con becas Erasmus.

Cangas acogerá un obradoiro de Empleo relacionado con el ámbito forestal

El Concello de Cangas acaba de recibir una subvención de la Consellería de Emprego, de 346.00 euros, para poner en marcha un nuevo taller de empleo relacionado con el ámbito forestal. “Granxa da rúa”, como se ha denominado el curso, está dirigido a veinte personas desempleadas, que serán contratadas por el Concello durante nueve meses.

El curso impartirá dos especialidades: actividades en conservación y mejora de los montes y operaciones de vigilancia y extinción de incendios. Durante los nueve meses de contratación, los participantes alternarán formación teórica y práctica con trabajos reales en diferentes espacios forestales de las comunidades de montes del municipio. Las personas interesadas en participar en el obradoiro deberán solicitarlo lo antes posible en la Oficina de Emprego de Cangas, ya que el sondeo de candidatos se realizará próximamente. Para ampliar información, pueden ponerse en contacto con la Casa de Oficios del Concello.