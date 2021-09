Los profesionales del Centro de Salud de Cangas atienden 36.000 consultas al mes desde hace 5 años

Según los datos que maneja el Centro de Salud de Cangas, los médicos y enfermeros de este servicio realizan 36.000 consultas de media al mes desde hace cinco años, cuando la población canguesa alcanza los casi 27.000 habitantes. Este dato no gusta a los profesionales y consideran que es ilógico e irracional, que se debería educar a la población para que estas cifras no se dieran, más allá de contar con más profesionales, que también se antojan insuficientes. El Jefe de Servicio del Centro de Salud de Cangas, Benigno Villoch, también considera que toda la administración debe volver a la normalidad, que se deben retomar las citas presenciales, manteniendo las telefónicas para cuestiones como pedir recetas. “Llevamos muchos años en la vorágine de atender pacientes”, asegura. Respecto a la pandemia, afirma que el fin de la quinta ola se produce precisamente porque los contagios son ahora mínimos, que podrá haber muertes en personas de más de 90 años aunque estén vacunadas, como pasa también con la gripe. Pero considera que todas las administraciones debían de volver a la normalidad, con las precauciones de llevar mascarillas, distancia de seguridad y ventilación. “Hay mucho trabajo que hacer, tenemos que detectar cánceres” apunta Benigno Villoch.

En estos momentos, en España hay trabajadores de primera y de segunda. Los de primera son los de las administraciones públicas, que mantienen un cierre que ahora mismo ni los expertos entienden y que está causando verdadera desesperación entre el administrado.

Los vecinos de O Hío quieren que regrese su médico al consultorio de O Hío, que no entienden por qué no vuelve a su consulta habitual, dada la situación de la pandemia y si se terminaron los turnos de vacaciones en el Centro de Salud de Cangas. Desde el Sergas aseguran que por el momento no volverá.

Desde A Voz de Sanidade se pedía ayer en medio de la manifestación, además de recuperar las consultas presenciales, soluciones a las esperas en la calle, funcionamiento de mañana y de tarde del centro de salud con 100% de su personal, incorporación urgente de un segundo psiquiatra, recuperar las consultas de pediatría de Aldán y la de tarde de Cangas, incorporación de nuevos profesionales: logopeda, podólogo, nutricionista, geriatría... recuperar el refuerzo de costa y una tercera ambulancia.

La reclamación de A Voz de Sanidade de Cangas de no trasladar el actual del Centro de Salud a A Rúa choca totalmente con las intenciones del Sergas, que quiere construir un equipamiento totalmente nuevo en donde el Concello de Cangas disponga de terrenos adecuados, pero está lejos de mantener el, por cierto, obsoleto edificio del Centro de Salud actual.

Presencialidad en Bueu y en Moaña en torno al 35%

La presencialidad de las consultas médicas en los centros de salud de Moaña y de Bueu ronda el 35%. En el centro moañés, según las fuentes consultadas, depende también de los propios médicos, si bien añaden que las agendas y las órdenes que siguen llegando de la Consellería es continuar con las telefónicas.

En el centro de salud de Bueu, tras un verano, como en el resto de ambulatorios, soportando ausencias, -por vacaciones o bajas-, que no se cubren, sus profesionales sobrellevaron la quinta ola del COVID porque el equipo de seguimiento del hospital se desmanteló antes de comenzar la época estival, pensando quizás en que la vacunación iba a contener los contagios, pero no fue así en la población adolescente. En Bueu, la media de presencialidad está en un 35%. Los pacientes pueden pedir una cita presencial solicitándola por ventanilla en el centro, ya que por otros medios solo se les oferta una cita telefónica. Entienden los profesionales que a esto no se le ha dado la suficiente publicidad, generando la sensación de que no ven a los pacientes de forma presencial “cuando nuestras agendas están dispuestas desde julio para que casi en su totalidad, las consultas sean presenciales si así lo pide el paciente”.

Datos COVID

Por lo que respecta a los contagios de COVID, la comarca sigue a la baja. El mapa del Sergas situaba ayer a Cangas con 15 a 14 días y menos de 9 a 7 días; Moaña 13 y menos de 9, respectivamente; y Bueu con menos de 9 y sin nuevos casos en los últimos 7 días.