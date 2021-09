¿Qué hay detrás de los carteles?

González trabaja en Barfutura, un prestigioso estudio de diseño que lleva más de 18 años en el sector y que comenzó en 2003 con el diseño del cartel de la película “Te doy mis ojos”. El diseñador se refirió a las dificultades de crear un cartel que una lo artístico con lo comercial. “El arte es algo que haces para ti mismo, y el diseño es para otro”, explicó González, antes de recalcar que lo más importante es que los usuarios entiendan de qué va la película, así como su identidad.

“El proceso creativo que hay detrás del cartel es mucho más complejo de lo que parece”, reveló el diseñador. Como ejemplo, relató la experiencia con el cartel de “El Bar”, de Álex de la Iglesia y donde tuvo total libertad de creación.

La influencia de las redes sociales ha afectado su trabajo, con nuevos formatos para las imágenes promocionales. Otro de los factores ha sido el crecimiento de las plataformas de vídeo.

González y su equipo fueron los responsables de los carteles de Patria, para HBO. El proceso creativo se alargó durante dos años, viviendo un giro inesperado en la mitad del proyecto. La primera idea era retratar a las dos familias protagonistas, pero finalmente se apostó por usar escenas y el paraguas rojo que se convirtió en el icono de la serie.

La segunda jornada estuvo animada por la música de Ataque Escampe en sesión vermú. Por la tarde llegó una de las citas más esperadas, con la grabación del programa Carne Cruda, que se podrá escuchar el próximo viernes a las 10.00 horas a través de podcast. En el formato participaron Margarita Ledo, la artista Sonia Iglesias, Tanxugueiras y el marinero bueués Pablo Costas. El día se cerró con las primeras proyecciones de los cortometrajes de las secciones Experimental y Panorama.

Programación para hoy

Coloquio con Sonia Iglesias.

La model maker gallega imparte un coloquio sobre los rodajes de películas de stop motion. Sonia Iglesias está especializada en la construcción de muñecos de animación y trabajó en la primera cinta de este género en España. Iglesias, que también ha colaborado con Tim Burton, dará a conocer esta técnica de animación. Hoy, a las 11.30 horas en el Punto de Encuentro.

Presentación de la webserie "Cacola".

David Fidalgo presenta su nueva webserie de animación digital 2D. El director, nominado anteriormente a los Premios Goya, abordará las motivaciones que lo llevaron a realizar esta serie y su proceso creativo. Los asistentes podrán ver en exclusiva el estreno del cuarto capítulo de la serie, así como los tres primeros episodios, que aún no están disponibles en la red. Hoy, a las 18.00 horas en el Centro Social do Mar.

Sección Experimental 2. El segundo pase proyectará los filmes “Maalbeek”, “The end of suffering (A proposal)”, “On time”, “Blue Affair”, “O”, “Room with a view” y “Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje”. Hoy, a las 20.00 horas en el Centro Social do Mar.

Sección Panorama 2. Los cortometrajes que se proyectan son “Noshtna Smyana”, “Entre tú y Milagros”, “The last matador”, “Good thanks, you?” y “Anita”. Hoy, a las 22.00 horas en el Centro Social do Mar.

Ruta de Tapas 5 estrelas. Trece locales de hostelería de Bueu continúan ofreciendo tapas inspiradas en motivos cinematográficos. Los participantes que prueben los pinchos de cinco locales podrán entrar en el sorteo de tres cenas, valoradas en cincuenta euros cada una, en alguno de los establecimientos participantes. Hasta el próximo 19 de septiembre.