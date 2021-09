El teatro es a veces tan cómico como tan dramático y las tablas de los escenarios sirven para reivindicar y hacer soñar con una sociedad mejor que no existe. Ayer, la Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (MITCFC) recibió el reconocimiento del teatro gallego en los Premios María Casares con el galardón de Honor Marisa Soto a su larga trayectoria. Sobre el escenario, su directora María Armesto, recibió el premio, pero no pudo estar a su lado la presidenta de la Asociación Cultural Xiria y encargada de la gestión de la Mostra, María José “Che” Mariño, por sus problemas de movilidad, en silla de ruedas. Xiria fue la que hace 38 años decidió crear la Mostra, pero ayer su presidenta no pudo subir al escenario a compartir el galardón porque el teatro coruñés Rosalía de Castro no está adaptado y la organización, a cargo de la Asociación de Actores y Actrices de Galicia (AAAG), no le permitió hacer uso del montacargas, como ella suele hacer, sabedora que la gran mayoría de los antiguos teatros carecen de ese acceso para personas con estos problemas. Nunca le importó hacerlo en el montacargas, pero ayer el teatro fue cruel cuando se le respondió que este ascensor es solo para la escenografía.

Che Mariño no quiso entristecer una noche merecida para la Mostra y se resignó a seguir la gala en el patio de butacas, sin subir al escenario, aunque María Armesto, tuvo palabras para ella en su discurso. Recordó que dirigió la Mostra 20 años “e non pode estar aquí arriba no escenario por mor das existentes barreiras arquitectónicas para as persoas de mobilidade reducida, algo incomprensible no ano 2021 do século XXI, xa que non só se lle limita a entrada a ela senó a calquera actriz, actor, pianista, cantante...con limitación de mobilidade que queira desenvolver o seu oficio”.

Recordó cuando Xiria decidió crear la Mostra con Xosé Manuel Pazos a la cabeza, “a quen tanto botamos en falta”, hasta el equipo actuañ: Xiria, Concello de Cangas, Teatro de Ningures, Estanislao Graña, Juan José Pérez, Xoán Carlos Riobó, Silda Alfaro, Salvador del Río, Che y ella. Agradeció el apoyo de las compañías gallegas y de las entidades patrocinadoras y la labor de las mujeres en acción, como Pepa Barreiro o Paula Tenorio, que ayudaron a hacer de la Mostra, la primera paritaria.