Ecoloxistas retiran ata 19 bolsas de lixo procedentes de botellóns no Rialdarca

A asociación ecoloxista Adega e o equipo da Estratexia de Recuperación de Rialdarca organizaron un roteiro “recolle-lixo”, a pasada fin de semana, con varios voluntarios. Acabaron por retirar ata 19 bolsas con refugallos atopados ao longo de todo o percorrido. O roteiro comezou nos Xardíns do Concello de Moaña polo sendeiro de Rialdarca e completouse ata a igrexa de San Martiño. Dende ese punto comezouse a ascender ata a cruz de Hermelo e de volta ata a cruz do Xestoso, Os Piñeiros e ao punto de partida. Con bolsas compostables, os participantes foron recollendo lixo ao longo de todo o traxecto. No primeiro tramo, na senda do río, retirouse lixo para encher ata 13 bolsas. Trátase de envases de comida, paquetes de tabaco ou latas de refrescos, procedentes dos días previos ao roteiro. Dende Adega denuncian que no último ano sucédense os actos incívicos nesta zona verde cercana ao casco urbano. Segundo veciños da zona, un grupo vai ao sendeiro case tódolos días e concéntrase para facer botellón. Fixeron tamén pintadas en fontes e lavadoiros da senda e romperon varandas e pontes, polo que se deron avisos en repetidas ocasións ao Concello e á Policía Local. No tramo entre San Martiño e Ermelo recolléronse catro bolsas de lixo e na baixada do Xestoso outras dúas bolsas.