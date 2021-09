Sesenta anos da consagración do novo templo do Carme (II)

Malia que as necesidades espirituais dos fregueses das zonas baixas, estábanse a cumprir, o párroco de Moaña pretendeu converter á Igrexa da Seara en cabeza dunha nova e grande parroquia, segregada da matriz de San Martiño por unha linde situada na estrada O Con–Marín, construída no ano 1923, que era a que máis lle conviña nas súas ansias de ser o primeiro párroco dela. Non obstante, tal linde, infrinxía gravemente as dúas normas eclesiásticas, de obrigado cumprimento, impostas pola Sé Compostelán; a primeira, deixar un número maior de fregueses na matriz e, a segunda, que ningún barrio fose dividido entre as dúas.

Como é coñecido por todos os moañeses, a estrada elixida dividía en dúas partes a cinco barrios: Paradela, Broullón, A Marrúa, Sabaceda e Quintela, dos 17 que compoñían oficialmente a antiga freguesía; polo que, en ningún caso podería propoñela como linde legal, a non ser que o cura presentase ao arcebispado datos fraudulentos, e este os aceptara, como sucedeu na realidade.

Ademais de incumprir coa primeira das normas, a liña estremeira proposta, transgredía gravemente á segunda; pois, deixaba a parroquia de San Martiño, situada ao norte da estrada, con moitos menos fregueses que a segregada cando, por lei, tiña que ser ao contrario.

Aceptados pola Sé Compostelán os datos falseados polo crego, a institución eclesiástica emitiu un decreto, asinado o 18 de agosto do ano 1964 polo Dr. Benito Espiño Arceo, baixo mandato do cardeal Quiroga. No encabezamento do mesmo, que entrou en vigor ás 12 da noite do 30 de setembro dese mesmo ano, constátase que o expediente destinado á división parroquial: … se ha tramitado a instancia del propio Párroco, en nuestra Curia…

Coñecendo, de certo, que foi o propio párroco quen tramitou o expediente terxiversado; de seguido expóñense, no decreto, os únicos datos verdadeiros sobre a histórica parroquia moañesa; trátase dos seguintes: ... población de unos 2.202 hogares y 6.935 habitantes, diseminados en 17 lugares …

Cando o decreto describe o reparto de vivendas e fregueses entre a matriz e a segregada, aparecen as primeiras adulteracións; pois, cita textualmente: contará la parroquia de San Martín de Moaña con 1.172 hogares y 3.503 habitantes y la nueva con 1.130 hogares y 3.432 habitantes. Na realidade, a matriz de San Martiño, non chegaba aos 2.100 fregueses e, a segregada do Carme, pasaba dos 4.800; é dicir, que á parroquia berce de Moaña desde a idade media, unicamente lle adxudicaron arredor do 30 % da poboación total, asentada na zona con menos posibilidades de crecemento. Por iso, na actualidade, a do Carme, conta con máis do 73% da poboación total moañesa.

Con respecto aos cinco barrios que comparten poboación e vivendas, tamén a instancias do cura, foron unificados e repartidos, no decreto, entre as dúas parroquias resultantes; deste xeito, adxudicáronlle á do Carme os seguintes:

Segregamos de la parroquia de San Martín de Moaña los lugares de Seara, Playa, Redondo, Marrúa, Piñeiro, Berducedo, Paradela y Fraga, con todo el territorio y pueblo que se halla al Este de la carretera estratégica de El Con a Marín.

Si esta división se correspondera coa realidade, a matriz de San Martiño quedaría con nove barrios completos dos 17 existentes; por iso, para compensar, no aspecto administrativo civil, tal argucia, recorreuse á división da antiga freguesía de Moaña en tres entidades de poboación, a través dun censo inventado, como se demostra no seguinte cadro publicado polo xornal Faro de Vigo – Edición do Morrazo, o 25 de xaneiro de 2018:

Conc. de Moaña 2008-2017

Como é doado comprobar, trátase das seguintes: Moaña (O Carme), Moaña (San Martiño) e Moaña (Quintela – Sabaceda); en contraposición coas de Domaio, Meira e Tirán que continúan como únicas entidades de poboación.

O derradeiro artigo do decreto amosa a relación entre o Estado e a Igrexa durante a Ditadura que, no caso de Moaña, aplicouse do xeito seguinte:

A los efectos del artículo 11 del vigente Concordato envíese copia de este mismo Decreto al Excmo. Sr. Ministro de Justicia con súplica de que se digne incluir en el Presupuesto de Culto y Clero las cantidades necesarias para la dotación de Culto y Fábrica y las nóminas de Párroco y Coadjutor de la nueva parroquia.

Do análise rigoroso do decreto que se está a tratar, dedúcese que o cura propio de toda a freguesía moañesa pretendeu, e conseguiu, que a Sé Compostelán a partira en dúas parroquias totalmente desiguais; unha pobre, sen saída ao mar, cun número real de fregueses moi insuficientes para afrontar a conservación dos dous edificios máis emblemáticos de Moaña; a igrexa de San Martiño dos séculos XII e XVIII e a reitoral do XVI e XVII; en contraposición con outra, máis rica, próspera e moito máis poboada. Como é coñecido, o primeiro abade da nova parroquia de O Carme, foi o propio D. Donato Bernárdez, autor do expediente que acadou o visto e prace do arcebispado.

En confortación do que estaba a suceder en toda España, onde se fundaban varias parroquias eclesiásticas para atender ás necesidades espirituais dos novos fregueses que, nos anos 60, incrementaban a poboación de cidades e pobos importantes; na histórica parroquia moañesa, inventáronse, como foi subliñado, nada menos que tres novas entidades de poboación para darlle carácter administrativo civil a unha irregular división eclesiástica.

Diante de tales circunstancias, o máis lóxico é que Moaña, o mesmo que contemplan os vixentes estatutos da Xunta de Montes, volva a ser unha única entidade de poboación, dependente do actual concello e formada por 17 lugares, substitutos das antigas aldeas, que lle deron identidade durante os máis de mil anos transcorridos desde que enterraron aos primeiros moañeses na Necrópole de San Martiño, descuberta no ano 2006.

(*) Investigador da historia de Moaña e Cronista Oficial da vila.