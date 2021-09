Buscar a inspiración nas rúas de Tbilisi

A escritora e profesora moañesa Iria Collazo leva seis días xa en Tbilisi, a capital de Xeorxia, como a primeira artista que acadou a bolsa do programa de intercambio cultural entre escritores galegos e xeorxianos. Financiado pola Xunta, está organizado pola Residencia Literaria 1863, da poeta Yolanda Castaño. “Non coñecía case nada do país. A verdade é que somos uns ignorantes con respecto á cultura xeorxiana, e a súa situación política. O idioma é moi complicado, porque ten un alfabeto único no mundo. É unha lingua de orixe moi descoñecido. Castaño xa viñera a Xeorxia en dúas ocasións e coñecía a Writer´s House deste país. En outubro vai ir á residencia da Coruña un escritor xeorxiano”, explica. Durante un mes a moañesa estará nesta residencia, con cuartos adicados a diferentes autores internacionais e adaptada “nunha mansión impresionante, de comezos do século XX. A min tocoume a habitación Alexandre Dumas. A partir do día 15 chegarán outros escritores”.

“O obxectivo é escribir. Presentei á bolsa un proxecto dun libro que estaba a comezar e teño a intención de rematalo neste mes aqui”, salienta. Trátase dunha novela que mestura a nostalxia, a tenrura e o humor. “Comecei a escribilo antes da pandemia. As personaxes están inspiradas no meu avó materno e a miña avoa paterna. Pero o meu avó morreu este ano nunha residencia e cremos que houbo neglixencias, e iso deixoume paralizado o proxecto. Pero tentei presentalo a esta bolsa e gustoulles. Non o agardaba”.

No xurado o seu proxecto foi valorado por personalidades como a tradutora Manuela Palacios, a poeta Chus Pato e a escritora Emma Pedreira.

Nos seus primeiros días en Tbilisi, Collazo recoñece que é un lugar moi inspirador. “Esta cidade é como se meteras unha chea de culturas dentro dunha bolsa, a estouparas e saíra todo disparado. Nas rúas pódense ver mesquitas, igrexas ortodoxas, católicas, sinagogas... hai xente de todo tipo e tamén hai unha grande mistura arquitectónica”, relata. Máis cedo que tarde, esa inspiración dará nunha novela “cunha historia triste pero moi divertida tamén. Mestura historias reais dos meus avós pero con ficción, e cos dous nun taxi conducido polo meu avó”.

Dende que chegou, coñeceu primeiro a cidade da man dunha das responsables da casa, Anna Maharadadze. “É unha cidade moi segura e sorprende a amabilidade, sobre todo porque nalgunas zonas as casas están mal estado”. A experiencia está a ser moi positiva “pois tanto Yolanda Castaño como a xente da casa trátanme cunha xenerosidade impagable”, apunta Collazo. Xa ten algunha cita pendente como coñecer ao cónsul de España en Xeorxia. Pero o obxectivo principal da bolsa é reforzar a proxección exterior da literatura galega.