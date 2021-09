El visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente al informe ambiental para la ampliación del polígono de Castiñeiras, en Bueu, a través de un proyecto de iniciativa privad, ha despertado en el PP de Cangas la necesidad de volver a reclamar más suelo industrial en el municipio. El grupo municipal que lidera José Enrique Sotelo, reclama al gobierno local que trabaje en la ampliación del suelo industrial en el municipio y recuerda las propuestas “peregrinas” realizadas desde este gobierno local desde 2015: “Quedan na memoria de todos o retorno á agricultura de certa formación ou establecer un novo polígono na canteira de Rodal, do señor Abalo”.

Pasan los años y nada se sabe, ironizan los populares, mientras que otros Concellos están haciendo los deberes.

El PP entiende que es fundamental para atraer a nuevas empresas y dinamizar la economía local y la creación de empleo, la oferta de nuevo suelo industrial y para eso hay que tener una política de ordenación del territorio clara, “algo imposible con este goberno que ten gardado o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) no caixón sine díe”.

Desde el PP critican que al gobierno local no le guste el turismo “como deixan clara, ano tras ano cunha peor planificación da temporada estival, recortando servizos”, como tampoco dan muestra de que le guste la industria. Y el resultado –dicen los populares– es que el municipio ya destruye empleo, hasta en el verano: “Sen emprego non hai futuro emenos cando os que máis están a sufrir esta situación, é a xuventude como reflexan os datos do paro do mes de agosto”.

Respecto al servicio de la recogida de la basura, aseguran que la oposición reparte culpas entre la empresa y los responsables municipales de las deficiencias de este servicio: “Deixaron vencer o contrato sen alternativas coa prometida municipalización do servizo que, como sempre, nunca chega. Informes que como din o contrario do que se preoga, se agochan, e así pasan os anos”.