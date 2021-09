Hay un sector, no sabemos si grande o pequeño, que no quiere turistas en Cangas, que los ven como una amenaza. Este cartel lleva una pintada que indica a los turistas que no vuelvan. Está situado en la zona de O Viso, a la entrada de O Hío. Pero hay otros similares en A Madalena. De momento, el gobierno local no se pronuncia sobre estas pintadas, que ahora están lejos de ser una anécdota para convertirse en una corriente de opinión, que preocupa al sector.

Estudios de A Borneira y otras investigaciones

Comentan que en la Universidad de A Borneira, en Cangas, se está estudiando la repercusión de las rosquillas en los habitantes de Cangas. El número de puestos por metro cuadrado que se instalan en las Fiestas del Cristo entre las calles Eugenio Sequeiros y Montero Ríos obligó a iniciar esta ardua investigación académica. Por cierto, que con esto de la descomposición de las algas no enteramos de que se está investigando por qué en Cangas el cáncer ataque a tanta población. Oficialmente carecíamos de esta información.

Eugenio González, con el aval del PSdeG PSOE

El que tuvo el aval de la ejecutiva socialista provincial fue Eugenio González, El edil socialista tuvo el respaldo de los prebostes del PSOE a la labor que realiza en Cangas como portavoz municipal.

Quejas por la falta de invitaciones

Hay quejas en la oposición municipal por el hecho de que desde el gobierno no se reparten invitaciones a los distintos actos que se celebran en la villa, que parece que solo existen dos concejales en Cangas.