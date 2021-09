Música para “O Gordo da Rotonda”

La escultura de Ramón Conde que preside la rotonda de entrada a Cangas y que es popularmente conocida como “O Gordo” ha adquirido una nueva dimensión artística gracias al músico Santiago Barreira Davila, que fue director de la Banda Belas Artes entre 2015 y 2017 y que compuso una marcha de pasacalles dedicada a la escultura. Con el nombre “O Gordo da Rotonda”, la obra fue un regalo para la propia banda y para su sucesor en la dirección y amigo, Humberto Carballo. Se estrenó durante la Romería de Darbo de 2019 y volvió a ser interpretada en el concierto ofrecido por esta formación, el fin de semana, con motivo de las Festas do Cristo.

Santiago Barreira explica que “el actual director me animó a componer un pasacalles nuevo para Darbo de 2019, que era el desfile de cierre del verano. Me decidí a dedicárselo a la escultura de “O Gordo” al principio a modo de broma, porque en la banda me habían hecho bromas diciendo que Cangas instaló la estatua en mi honor”, señala con humor sobre una pieza escultórica realizada en el año 2005. De aquella broma surgió una partitura “dividida en dos partes. La primera con aspectos cómicos, pues tiene relación con el andar de un hombre obeso. La segunda parte es un poco más lírica y romántica, porque con ella quiero expresar el cariño que le tengo a la Banda de Música Belas Artes y a Humberto Carballo”, desvela.

Este oboísta sigue colaborando como músico con la formación canguesa siempre que puede, aunque es integrante de la Agrupación Musical Atlántida de Matamá. Asegura que “compongo como hobby y desde 2015 escribí varias obras”. En aquel año logró un primer premio en el concurso de la Federación Galega de Bandas de Música con la obra ”Olimpo dos Celtas” de fuerte “temática gallega e inspirada en los paisajes de la cascada del Ézaro y el Monte Pindo”, apunta. Ese premio le sirvió para que la obra fuese de interpretación obligatoria para las bandas que participaron en el mismo evento en el año 2016.

Matamá

Otra de las obras que compuso se titula “Atlantis”, para la Agrupación Musical Atlántida de Matamá “con motivo del 25 aniversario de la formación, en la que toco ya desde el año 2002”, concluye Barreira.

Ahora, la rotonda que inspira a los cangueses para tantas bromas y cuya estatua incluso fue vestida en varias ocasiones, ya tiene su propio hilo musical.