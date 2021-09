As Mosas do Hío.

La alcaldesa de Cangas, a vueltas en los despachos

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, no para en su despacho. Recorre todos de un lado a otro de la planta noble, más los de ala Este, donde los técnicos estaban antes a cubierto. Y no repara en atender el teléfono en un despacho cualquiera, mientras su álter ego, Mariano Abalo, recorre, con los papeles debajo de un brazo, el ala Este en su búsqueda. Pero no solo le sucede al concejal de Facenda, también a funcionarios que se pasan horas buscando las huellas de la alcaldesa para averiguar dónde encontrarla.

Pazos sigue ganando batallas

Hay que decir que Xosé Manuel Pazos también gana batallas después de muerto. Ahí está el litigio con la compañía Orange, Los tribunales le dan la razón.

Budiño dio la sorpesa

Sorprendió a mucha gente el concierto de Xosé Manuel Budiño. Había mucha gente que había acudido al recinto de Ojea para escuchar el sonido de esa gaita que toca con maestría. ¡Cuando lo vieron con piano, guitarra y cantando...!