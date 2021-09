El PP, ante un nuevo vertido de fecales en el río Orxas, pide la actuación de la Xunta

El PP se pregunta cuál será la disculpa ahora para justificar los vertidos de ayer en el río Orxas, en Aldán. “Acaso descubrirán edificios no conectados a la red como pasó con los vertidos de Rodeira. ¿A quién quieren engañar... Es algo más sencillo, aparecen vertidos porque no se reparan los bombeos, y de forma sistemática con la complicidad del actual gobierno municipal, que mira hacia otro lado, se incumple el contrato”. Este grupo municipal señala que según el cronograma aprobado en su día, la concesionaria tenía que haber cambiado los bombeos a los seis meses de entrar y ya pasaron 6 años y están con alambres. “Eso sí inauguran las obras que después no se ponen en funcionamiento, como la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Donón, obras que nadie aprobó su expediente y que se adjudicaron a dedo a la empresa que después vierte al mar. Estos son los defensores del medioambiente”, señala el Partido Popular.

El partido que en Cangas dirige José Enrique Sotelo exige conocer cuales son las obras ejecutadas con cargo al plan de inversiones del ciclo del agua, con sus importes y el órgano que aprobó su construcción. “No se nos puede negar por más tiempo esta esa documentación”, manifiesta el PP en relación a la actitud del gobierno de Cangas.

En este sentido, el PP presentará al próximo pleno una moción donde solicita que Aguas de Galicia realice un estudio de la situación en el red de saneamiento y establezca las posibles soluciones. Además, este grupo municipal ya anuncia que solicitará el inicio de expedientes informativos de los distintos vertidos y que dichos expedientes se remitan a la Fiscalía de Medio Ambiente. “No se puede permitir más vertidos al mar. ¿Dónde están los que antes protestaba y ahora callan? Pues en el gobierno”.