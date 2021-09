El plazo para retomar la coalición ACE-PSOE finaliza a mediados de mes

En ACE, hay ahora mismo dos facciones: la de Abalo y la de Esquerda Unida. Ambas se dieron un plazo de tregua y mantuvieron conversaciones donde, además de reproches mutuos, también se habló de la gobernabilidad de Cangas. Esquerda Unida no tiene inconveniente en que el PSOE regrese y se cumpla el pacto de gobierno que permitió a Victoria Portas ser elegida alcaldesa, de otra forma los votos no sumarían. El PSOE, a través de terceros, se lo recuerda. Por su parte, Mariano Abalo y la alcaldesa saben que es muy difícil continuar el camino en solitario, pero necesitan que alguien del PSOE se inmole para dar una imagen nueva al gobierno y no desdecir a la alcaldesa. Y el PSOE también exige un desagravio. Tanto ACE como PSOE temen la repercusión electoral de volver a gobernar el coalición tras todo lo que pasó, con la alcaldesa cesando a dos concejales del PSOE y provocando la dimisión en cadena de sus compañeros. No es fácil conjugar el verbo perdonar en política y menos en Cangas, cuando aún se guardan rencores de la época de la movida, esa que le costó la cabeza política al socialista Lois Pena. Que conste que de aquellos polvos (fue más una tormenta de arena) vienen esto lodos. Pero unos y otros saben que la situación es insostenible. Quizás sea Mariano Abalo el concejal que más piensa que se está bien como está, que ceder no garantizaría tampoco estabilidad en el gobierno local. La alcaldesa de Cangas dijo aquello de que en política nunca se podía decir nunca jamás.

Y si alguien se pregunta por qué no se sustituye a Adrián Pena ante una baja que hace más difícil repartir el gobierno, pues la respuesta es que la persona que está después de él en la lista es de Esquerda Unida, lo que haría que volviera la equiparación de fuerzas dentro de ACE, algo que ahora no sucede. Esquerda Unida tiene un concejal solo y la otra facción de ACE, tres: Victoria Portas, Mariano Abalo y Adrián Pena.

A mediados de mes se cierran todos los plazos. Y si no se retoma la coalición del gobierno no se descarta que ACE vuelva a sufrir una crisis interna, que ya se está dando también por la lucha por las siglas de esta organización política.