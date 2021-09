Budiño estrena su voz en Cangas con piano y guitarra

Hoy será el mismo escenario, de Ojea pero con música diferente, de Roc´n´ roll, a cargo de la banda gallega The Lelli Kelly´s. Será también a las 22:00 horas.

Después de la publicación en 2019 de su primer trabajo de estudio, titulado “Congamonga”, un disco de rock´n´roll agresivo, bailable y frenético que incluye temas como “Vai arder”, “Glam Oliental” o “Non che dan as personas”, la banda ofrece un directo que destila rock´n´roll clásico, punk y rythm &blues. The Lelly Kelly´s ha estado tres años girando por loales y salas gallegas y en 2018 participó en festivales como el Galegote Rock, Festigal o el Verdoejo Art Rock, entre otros. Tras el parón que supuso la pandemia, la banda gallega arrancó 2021 con deseos de que la presentación de su disco sea una fiesta y con esa intención se subirá hoy al escenario de Ojea en la sexta noche de conceirtos de las Festas do Cristo.

Lógicamente, el concierto lo organiza el Concello de Cangas cumpliendo con las normas frente al COVID, con cada persona del público en su asiento y con aforo limitado, aunque no a todos guste esta fórmula, sobre todo a los que se han quedado sin entrada y no le s queda más remedio que ver la actuaciones musicales detrás de una vallas que les impide seguir bien los conciertos. Aseguran que la colocación de las vallas con tupido, no les permite ver los conciertos, aunque sea de pie. Pero el Concelo lo ha organizado así para cumplir escrupulosamente con los procotolos del COVID. Hay temor de que las fiestas en Cangas puedan provocar brotes como los ocurridsos en Ordes o en Monforte, que siguen en nivel máximo de restricciones por las fiestas de mediados de agosto.