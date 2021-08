“Moi pouca xente sabía que ía cantar no novo disco, foi un segredo ”

–Que supón para vostede tocar nas Festas do Cristo?

–Estou contentísimo. Teño unha amizade forte coa vila, estudei nun instituto de Cangas. Fai case dez anos que non tocamos aquí. Este é o momento de tocar “Fulgor” .

–Como será a actuación desta noite?

–Haberá tamén algúns temas doutros discos, pero basicamente imos presentar “Fulgor”, con algunha sorpresa. Estarei acompañado por Fran Sanz ao baixo, Brais Morán á guitarra, Cibrán Seixo co violín e Marcos Pazo na batería. O convidado especial será Antonio Casado á guitarra.

–Como foron os seus inicios coa gaita?

–Gustábame a música como xeración espontánea. Moi cedo comecei a tocar aquí no pobo, na Escola de Gaitas Semente Nova. A primeira viaxe que fixen con quince anos foi ao Festival de Lorient. A partir de aí, decidín que esa era a miña vida e quería profesionalizarme e preparar a miña carreira como músico.

–En que se inspirou para sacar adiante “Fulgor”, o seu último disco presentado en 2019?

–É un cambio de inflexión importante. Ata agora estaba facendo música instrumental, aínda que había cancións que compoñía, pero eran cantadas por convidados. Ao longo dos anos dicíanme que tiña que cantalas eu. Con “Fulgor” decido facer un disco de dez cancións compostas e interpretadas por min. É un disco moi especial, onde eu tiña a necesidade de utilizar a voz como un novo instrumento.

–Como foi o proceso para compoñelo?

–Inspireime en todas as viaxes que levo facendo durante vinte anos por moitos países e catro continentes. Dalgunha forma axúdanche a facer novas melodías. Tamén contribúe regresar a casa, escoitar máis música de raíz e volver a empaparte dela para compoñer cousas novas, que é o que levo facendo toda a vida. Empecei tocando na música tradicional, pero sempre foron composicións miñas e melodías novas.

–Por que elixiu “Fulgor” como título?

–Non o teño moi claro. Tiña a referencia do libro de Manel Loureiro, que se chama “Fulgor”. Estaba no subconsciente. Naceu tamén na letra, que falaba do fulgor, dese brillo especial. Foneticamente gustábame moito e tamén é un guiño a Manel, do que son admirador.

–Coa incorporación da voz, sentía que estaba arriscando?

–A vida sen risco non ten moito sentido. Sempre trato de facer unha acrobacia, algo distinto para cada disco. Esa necesidade xa viña acumulada desde hai moitos anos, estaba agardando polo momento perfecto para sentirme cómodo e ter esas dez cancións compostas. Quixen sacalas sen que ninguén o soubera, agás o equipo de produción do disco. Moi poucos amigos o sabían, e tampouco a familia, que ía dar este paso para cantar. Foi un segredo ata o último momento para logo tirarme ao precipicio sen paracaídas.

–Como está sendo a acollida?

–O disco tampouco tivo moita oportunidade para rodarse en directo pola pandemia. Este verán está sendo especial porque tiñamos concertos acumulados. Temos moita enerxía. Viaxamos catorce persoas para un concerto de Budiño, é moita xente traballando para que cada espectáculo sexa único e diferente. En Cangas faremos unha gravación especial do concerto, e en pouco tempo se poderá ver un pequeno vídeo con imaxes.

–En “Fulgor” contou con grandes colaboradores como Xoel López. Como naceu esa idea?

–Tomei a decisión de convidar a xente coa que eu estaba acostumado a subirme ao escenario, pero eu interpretaba o instrumento. Deille unha volta e decidín que eles me acompañasen facendo letras, como Vega ou Antía Otero. Con Xoel López, por exemplo, subinme moitas veces ao escenario e agora decidiu tocar a guitarra no meu disco e a voz na canción “Santiago”. O mesmo con Depedro, quixen cantar e que el me acompañara, foi unha fórmula curiosa.

–Despois de tocar por grandes cidades do mundo, cal é a diferenza dos grandes formatos a concertos máis reducidos?

–Levamos toda a vida vivindo ese contraste, de estar nun escenario ante 50.000 persoas en México ou 40.000 en Noruega e, de súpeto, volver a formatos pequenos, como nas covas de Zugarramurdi en Navarra. Vivín situacións de concertos moi distintos. Tes que adaptar sempre os espectáculos a diferentes formatos. Pasei de compartir escenario con Van Morrison a volver a Galicia, con outro formato, pero gústame todo. Todos son enriquecedores e síntome moi cómodo para transmitir sempre emoción.