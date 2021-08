El Concello se disculpa con la familia del niño perdido varias horas en Bueu

La familia del niño de tres años que se ha perdido durante varias el pasado viernes cuando participaba en el campamento de verano del Concello de Bueu ha decidido finalmente no presentar una denuncia tras aceptar las disculpas del gobierno local, con el alcalde a la cabeza, de los responsables de este programa de actividades infantiles y de representantes de los servicios sociales municipales.

Félix Juncal y los organizadores de los campamentos reconocieron a los padres el grave error cometido y aseguraron que tomarían medidas para que no vuelva a ocurrir algo parecido, según apuntó la familia. El pequeño, que la primera noche tras lo sucedido apenas pudo dormir, se encontraba ayer perfectamente de salud.

Todo apunta a que el niño se despistó de un grupo de 14 pequeños cuando subían, en compañía de dos monitoras, desde la playa de A Banda do Río hasta el pabellón municipal de Bueu. La angustia para los padres llegó cuando, cerca de las dos de la tarde, acudieron a recoger a su hijo al pabellón y les dijeron que no había acudido ese día. Tras buscar intensamente al pequeño, la tranquilidad regresó al recibir el aviso de que una vecina había alertado a la Policía Local de que el niño estaba, desorientado, en el entorno del parque de As Lagoas.