Bueu se concentra para exigir la repatriación de Pablo Costas

Cientos de personas –un millar según la organización– se dieron cita ayer en la Praza do Concello de Bueu para reclamar la repatriación de Pablo Costas, el marinero buenense que permanece atrapado en Yemen desde hace once meses. A la cita, convocada por la CUT, acudieron a mostrar su respaldo no solo vecinos de la comarca sino personas llegadas de otros puntos de Galicia como A Guarda, Vigo o Ferrol, y en ella también estuvieron presentes familiares de Pablo Costas.

La concentración sirvió para colgar una pancarta en el balcón de la casa consistorial reclamando el regreso a casa del marinero. Desde ese estrado, el portavoz del sindicato, Manuel Camaño habló para acusar al “lobby canguro” de la situación por la que atraviesa toda la tripulación del “Cobija” y mostró su intención de seguir luchando “con todas las consecuencias” por la liberación del buenense y del resto de sus compañeros, independientemente de sus nacionalidades.

“No podemos quejarnos, la gente respondió, como tenía que ser”, señaló Camaño. Muy diferente es la valoración que el sindicato al que pertenece realizó de la actuación del Estado español. “Esto hay que resolverlo en días, porque ya tenía que estar hecho hace cuatro meses. Se siguió la política de dejarlo pasad pero hoy esto es una noticia de ámbito mundial”, subrayó. Desde la CUT no se tiene conocimiento oficial de que haya habido algún movimiento por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero sí creen que hay indicios que pueden apuntar a ello. “Después de pasar hambre y sed durante nueve días la entrega protocolaria de alimentos y medicinas es un gesto que obviamente debe de tener algo detrás”, vaticina Camaño.

En caso de que la situación no se resuelva en los próximos días la CUT ya ha convocado una manifestación el día 10 por las calles de Bueu en la que se convocará a toda la población de O Morrazo para mostrar su apoyo a Pablo Costas.

Por otra parte, el diputado del BNG Néstor Rego ha registrado una iniciativa para instar a Asuntos Exteriores a la evacuación del patrón morracense, así como a adoptar medidas de apoyo para su familia, así como a garantizar que tengan una comunicación fluida con el marinero retenido. Rego recuerda que los tripulantes ya han cumplido la pena de tres meses de arresto tras ser acusados por Australia de pesca ilegal y que están viviendo “un auténtico calvario”.