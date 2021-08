ADICAM también vende en el mercadillo.

José Ramón Lete y las Illas Cíes de Cangas

Hay discursos que son puñales, según para quién. El de secretario xeral para O Deportes, José Ramón Lete (PP) el jueves en la presentación del Frigoríficos Morrazo fue uno de ellos. Fue él y no otro quien se encargó de dar oficialidad a lo que reclaman los cangueses, que las Illas Cíes les pertenecen. Y es que en su alocución mencionó a los héroes celtas, a esos que se tiraban desde el Monte Pindo y se convertián en figuras pétreas. Dijo que no a todos esos héroes les había pasado eso, otros habían elegido venir a Cangs, por su belleza, por sus islas Cíes. ¡Menos mal que no lo escuchó Abel Caballero, alcalde de Vigo!

El protocolo de un dolor de cabeza

Y ya me dirás del dispositivo de protocolo. El Frigoríficos de O Morrazo tenía que evitar a toda costa que el palco de autoridades no pareciera el aeropuerto de Kabul. Había que disponer a la alcaldesa Victoria Portas en un sitio y a los socialistas a otro. Porque miembros destacados del grupo municipal del PSOE estuvieron allí. Ellos reivindican su protagonismo en la ayuda al club, al que se entregaron. El club logró su propósito.