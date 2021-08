La humedad de este verano, sobre todo con un julio bastante lluvioso, deja estampas como esta, con los Xardíns do Concello de Moaña repletos ya de setas. Hay quien comenta que se adelantó el otoño. Nos cuentan que los montes de la comarca también tienen bastantes setas, así que ya saben, cuando vayan a practicar senderismo tengan cuidado con los Pitufos, que no es cuestión de desahuciarlos de sus casas

Reuniones oficiales y no oficiales

Reuniones oficiales. No son las que se mantienen al amparo de una cafetería en una estación de autobuses, pero sí aquellas que se producen porque están bajo el paraguas de una agenda oficial y se entablan dentro de un organismo oficial. Asegurar que una reunión entre un alcalde o alcaldesa con representantes de la Diputación no es una reunión oficial no es acertado. Y claro, eso puede dar lugar a muchos mal entendidos. El primero, que desde la Diputación de Pontevedra se quiere boicotear una labor, como consecuencia de la ruptura del pacto ACE-PSOE

en Cangas. La alcaldesa de Cangas lo sospecha. El miércoles regresó de Pontevedra con el ceño fruncido. No entendía nada.

Patrullas que dejen ver el bosque

Esperemos que tanta patrulla dejen ver el bosque. Demasiados vehículos policiales en las calle el próximo fin de semana puede dar la sensación de tierra tomada. Y hay que tener cuidado con el sector del ocio nocturno, que estuvo durante muchos meses cerrado y con restricciones. No es fácil equilibrar la balanza. Lo sabemos. Pero...ahí está el trucho.