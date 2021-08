El PMUS estudiará ubicar un aparcamiento subterráneo con placas solares en Cangas

La empresa encargada de confeccionar el Plan de Mobilidade Sostible (PMUS) del municipio de Cangas, Eurotec, no descarta nada. Desde la construcción de un gran aparcamiento subterráneo con placas solares hasta aparcamientos disuasorios en los accesos a la villa, pasando por la ansiada circunvalación y por un estudio económico para poner en marcha el transporte urbano de la villa a las parroquias.

El miércoles, en una larga reunión que comenzó a las 20.00 horas en el salón de plenos del Concello de Cangas, se constituyó la Mesa de Mobilidade, con la presencia de partidos políticos, asociaciones vecinales, comunidades de montes, asociaciones de disminuidos y de comerciantes del municipio. En la reunión, la empresa dejó claro a los presentes que el PMUS debe incluirse en el Plan Xeral que apruebe en su momento la corporación municipal.

Lo que se persigue desde la empresa es no saturar los actuales aparcamientos ni las vías de comunicación actuales, algo que ahora mismo sucede, sobre todo en verano. De ahí que se piense en un aparcamiento subterráneo cubierto con placas solares como alternativa. Es algo sobre lo que se realizarán un estudio serio y pausado, tanto desde el punto de vista físico como económico. La empresa considera que todo el centro de Cangas debe ser apto para aparcar, pero lo que no puede ser es que sea indefinido. Es decir, se procurará poner en marcha un fórmula de estacionamiento de pago que genere beneficios a las arcas municipales. Siempre que cuente con el respaldo de la Mesa da Mobilidade.

Otra alternativa se centra en aparcamientos disuasorios en los accesos a la villa, precisamente con el propósito de no saturar los aparcamientos que hay en la villa ni las vías de comunicación. Según la empresa Eurotec, Cangas tiene la singularidad de que soporta un intento tráfico todo el año, no como zonas como Sanxenxo, que la elevada intensidad de tráfico solo se produce en verano. Lo cierto es el parque móvil de Cangas no se corresponde con la falta de aparcamientos. Pero lo cierto es que desde principios de año el gran estacionamiento de la Unidad de Actuación Número 5, en Altarmira, se ocupa todos los días. En verano, ya es muy complicado encontrar espacio en esta zona donde caben cerca de mil vehículos. Pero esto no se explica por el aumento del parque móvil. Otra de las soluciones que se ofrecen es continuar con los planes de humanización y también aumentar los kilómetros de carril bici.

Alternativa

La empresa aseguró en la reunión de constitución de la Mesa de Mobilidade que se van a plantear soluciones a corto plazo para que se puedan aplicar ya y otras a medio y largo plazo. Entre esta últimas están la circunvalación y del desdoblamiento de lo que queda del corredor.

La empresa se comprometió también a realizar un estudio económico sobre la conveniencia de poner en marcha el transporte público a las parroquias, algo tan demandado desde la zona rural. Lo cierto es que hay empresas que ya mostraron su interés en participar en este proyecto, que quitaría en verano coches de las playas.

Para hoy está prevista una reunión de la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE), Mariano Abalo (ACE), el jefe de la Policía Local y dos técnicos del Concello. El objetivo de esta reunión es la de establecer los turnos de trabajo. La empresa considera que no deben de pasar de cuatro personas y estima conveniente que haya en esos turnos una representación de la zona en la que se esté trabajando.

El trabajo tiene que estar listo en seis meses

El trabajo lo tiene que presentar la empresa terminado en 6 meses, pero cada dos meses debe anticipar un avance del trabajo realizado. Desde el gobierno local se considera un gran paso el hecho de haber sido capaz de constituir una Mesa de Mobilidade con tal alta participación. Se asegura que era algo que se ansiaba desde hace año y que por fin es una realidad. Ahora, debe funcionar, colaborar con la empresa y no ser un obstáculo para el trabajo profesional que realice.