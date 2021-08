El Concello descarta el doble sentido en el vial a la Casa de la Virgen

El Camiño Real, que ocupa con la senda azul gran parte de las carreteras que bordean el colegio, obligó a dejar con un solo sentido de circulación la rúa A Garita, que quedó prohibida desde la avenida de Ourense, salvo para residentes, por donde antes accedían las familias hacia el colegio. La entrada a la Casa de la Virgen se estableció más arriba, por el Camino Vello, en una decisión que también creó malestar a los vecinos de esta carretera por el aumento de la circulación con un proyecto de un Camiño Real que se suponía cumplía con la filosofía de buscar un calmado en el tráfico.

Desde la Fundación Benéfico Docente Casa de la Virgen, que dirige el colegio; y desde la Asociación de Nais e Pais de alumnos del centro escolar plantearon, en una carta al Concello, que se retomara el doble sentido de circulación en la rúa A Garita desde la avenida de Ourense y permitir la circulación y el aparcamiento de los usuarios del centro en las plazas habilitadas en la rúa Garita, al lado del muro del colegio y en el aparcamiento de Punta Rodeira, con un horario limitado de 08:45 a 09:45 y de 16:15 a 17:15 horas. También pedían presencia policial en el cruce de la Avenida de Ourense, entre las 16:45 y las 17:10 horas, principalmente lunes y martes cuando tienen clases por la tarde los alumnos de Secundaria.

El Concello, sin embargo, no está dispuesto a devolver el doble sentido en la rúa A Garita. Precisamente, ayer acudió a la zona la alcaldesa, Victoria Portas, con el jefe de Policía Local, Alberto Agulla. Las familias podrán aparcar en las plazas de estacionamiento, aunque tendrán que desplazarse esos 200 metros más arriba para entrar al colegio por el Camino Vello. Señalan que van a poder aparcar en los mismos sitios que antes y consideran que al final no habrá problemas ni se repetirán los atascos con los que acabó el curso cuando entró en funcionamiento el Camiño Real. Los vehículos no pueden ocupar la senda azul que es para peatones y bicis.

Desde el colegio aseguraban ayer que todavía no habían recibido una respuesta del Concello a la carta, y que estaban pendientes de una reunión.