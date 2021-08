Bueu a través dos seus libros

A produción literaria do Morrazo ábrese este sábado a todos os veciños e visitantes da comarca. O primeiro Encontro do Libro da Península do Morrrazo ofrece a oportunidade de consultar exemplares únicos, algúns deles xa descatalogados. Cada Concello contará cunha mesa na que exporá a súa particular selección de obras. Os libros que continúan en edición poderán mercarse en tres postos habilitados para as librerías locais Miranda, Abrente e Gáidil.

No caso de Bueu, Concello organizador do evento, a exposición estará composta por corenta libros, que reivindican a gran pegada literaria xerada arredor do municipio. O exemplar máis antigo, “Cien obras de la colección Massó”, data de 1940. Entre as temáticas principais abórdase a cultura mariñeira, o cine galego, o deseño gráfico, a arquitectura, a toponimia ou a gastronomía.

A listaxe foi elaborada polos bibliotecarios bueueses. Das máis de cen obras editadas polo Concello, seleccionaron corenta, para reservar exemplares para próximas celebracións. A recompilación inclúe obras que atinxen a todas as parroquias así como ás asociacións locais. Destas últimas haberá revistas como “A lingua do corvo” ou as editadas polo colectivo Os Galos.

Outro dos eixos fundamentais versará sobre o fervedoiro cultural que viviu Bueu durante os coñecidos xa como “gozosos anos 30”. As obras lembrarán ao alcalde Johan Carballeira e o paso doutras personalidades como o debuxante Federico Ribas. Tamén se mostrarán exemplares centrados nas mulleres como “As mulleres da conserva”.

O evento contará cun taboleiro no que os asistentes poderán anotar os libros que lle gustaría que foran reeditados. Precisamente, o concelleiro de Bibliotecas, Alberto Moital, sinala que o Concello está traballando na reedición do libro “Reconocer Bueu”, de José María Estévez, que pronto verá a luz baixo o nome de “Recoñecer Bueu”. Antes disto, publicarase un exemplar con fotografías de Manuel Purro e Manuel Aldao, encadrado no proxecto “O ronsel de...”.

Os postos de libros estarán situados este sábado no exterior do estaleiro de Purro, mentres que o interior queda reservado para as actividades complementarias, con presentacións e conferencias. “A intención é que cada ano se celebre nun concello da comarca”, explica Moital, que defende esta iniciativa para a posta en valor do patrimonio material. O horario do encontro é de 11.30 a 14.15 horas pola mañá e de 19.30 a 21.30 horas.