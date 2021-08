El PP teme que Abalo recupere del cajón el proyecto de las torres de pisos en Massó

El anuncio de la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, de que pretende negociar con Abanca el uso de los terrenos de Massó, aviva el debate político de Cangas, desfallecido en este último tramo del mes de agosto. El grupo municipal del PP no tardó en salir para manifestar que no es más que otra idea peregrina de la alcaldesa, que convierte todo en propaganda. Los populares aseguran que sería fantástico poner en valor Massó. Añaden, incluso, que ”vamos tarde”, pero considera que debe hacerse a través del Plan Xeral u otras alternativas. Pero afirman que si el Concello no puede ni tan siquiera mantener el paseo de O Salgueirón ni los caminos en la zona rural, tampoco va ser capaz de mantener todo el entorno de Massó. “Estamos en una situación de caos total en el Concello”, mantiene el PP.

Asegura la formación política que dirigie José Enrique Sotelo que también es casualidad que el Concello de Cangas vuelva a interesarse por Massó cuando Mariano Abalo vuelve a tener poder de decisión en Urbanismo, aunque no sea concejal de esa área. El PP tiene miedo de que Abalo retome aquel proyecto del arquitecto que firmó la modificación puntual de Eroski, Ángel Monteoliva Pereira, y en que aparecen hasta las 36 edificaciones de gran altura y la ocupación de las antiguas casas de Massó. La propuesta del citado estudio de arquitectura reduce la edificación planteada por las Normas Subsidiarias de Planeamiento para la citada Unidad de Actuación Número 27, mediante una ordenación urbanística basada en el empleo de la tipología abierta para resolver la edificabilidad residencial. El concejal Rafael Soliño afirma que, si de verdad el Concello quiere actuar en Massó, tiene una fórmula rápida, como es la expropiación. “Ya lo dijimos alto y claro una vez en un pleno”, recuerda el edil.

El Partido Popular también repara en el propósito de la regidora local de sacar adelante el ENIL de Balea. Afirma que es necesrio hablar con Abanca para que la laguna de A Congorza pase al pueblo, pero no quedará otra que dejar a los propietarios afectados fuera, porque son ellos quienes consindera que esta propuesta municipal influye directamente en su vida, con restricciones de todo tipo.