Moaña descubre a los “gigantes de madera” creados por el artista Yosi Fervenza

El antiguo cedro que decoraba los Xardíns do Concello de Moaña ya tiene una nueva vida. Después de dos meses de trabajo –aunque con parones por otros compromisos o por la lluvia de julio– el artista y escultor de troncos con motosierra, José Antonio Fervenza “Yosi”, ha finalizado el nuevo monumento para el municipio, dando forma a este tronco hasta convertirlo en una escultura de 5,15 metros de altura. La pieza fue descubierta ayer por la mañana e inmediatamente atrajo la mirada de todos los viandantes que se acercaron a inmortalizarla con sus teléfonos móviles. El artista reconoce su satisfacción por el resultado del trabajo: “parece que a la gente le gusta. Ya en los últimos días me comentaron los detalles de las figuras, que con el color final igual no se aprecian tanto”, indica.

Y es que el colorido de las figuras es una de las partes más llamativas. “Usé un tinte que es absorbido por el tronco, además de darle una capa protectora para que aguante a la intemperie. Para darle color utilicé una esponja y pincel en las partes más delicadas”.

La pieza representa a un gigante cogiendo en sus hombros a una niña y ésta, a su vez, alcanzando una estrella. El diseño final fue escogido por el Concello gracias a un concurso en el que participaron los vecinos. El boceto ganador, escogido a finales de 2020, fue obra del vecino José Manuel Pena Gayo.

“Fui fiel al diseño, aunque para elegir la ropa de las dos figuras me adapté a las formas del tronco según iba avanzando en la talla”, explicaba ayer Yosi Fervenza.

El diseño escogido con un gigante y su hija es una alegoría del poema que Curros Enríquez dedicó a Rosalía de Castro, y el título elegido es “A Cachachó”, que es el nombre que se le da en Moaña a esta forma de llevar a los pequeños al hombro.

Las piernas del padre se funden con el tronco en los últimos 50 centímetros, a modo de base de la escultura.

El Concello de Moaña había estado varios años, desde la talla del cedro, valorando qué forma darle para convertirlo en uno de los puntos fotografiados del municipio, como ocurre con otras esculturas reconocidas de la alameda.