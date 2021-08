“Hai un bo futuro para a música jazz en Galicia e en Cangas”

A derradeira noite de jazz en Cangas péchase hoxe coa actuación [23.30 horas] do cuarteto que lidera o violinista Humberto Cao. Estará acompañado de Yudit Almeida ao contrabaixo e voz, Nacho Pérez no piano e Ana Sanabria á batería. Xuntos pretenden que o público non esqueza a última xornada do Canjazz.