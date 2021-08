El Concello de Bueu organiza este sábado el primer "Encontro do Libro da Península do Morrazo", en el astillero de Purro, situado en la Banda do Río. Los asistentes podrán encontrar más de trescientos ejemplares de libros producidos en O Morrazo o que tratan sobre la comarca. En el encuentro participarán los concellos de Bueu, Cangas, Moaña, Marín y Vilaboa. También estarán presentes las librerías locales: Abrente, Miranda y Gáidil. El horario es de 11.30 a 14.15 horas por la mañana y de 19.30 a 21.30 horas por la tarde.

La jornada se complementa con actividades paralelas, como conferencias y presentaciones. El filólogo local, José Manuel Dopazo, impartirá una charla a las 12.00 horas sobre la labor editorial del Club Golfiños y el fanzine "Aña", que cada año da cuenta del trabajo de las mujeres bueuesas. A las 12.30 horas, la escritora Eva Mejuto presenta el libro "Matilde", con el que ganó el XI Certame de Relatos de Muller Matilde Bares. La obra narra la vida de Matilde Bares, maestra de Bueu. A continuación, a las 13.00 horas, el investigador Manuel Uxío García abordará las relaciones de Moaña con Ermelo. Tras esto, tendrá lugar una actuación literaria-musical de Cintaadhesiva, compuesto por la poeta Silvia Penas y el músico Jesús Andrés Tejada.

Por la tarde, el exalcalde Xosé Novas ofrece una conferencia a las 20.00 horas sobre las distintas corporaciones municipales en la etapa republicana en Bueu. El evento se cierra a las 20.30 horas con una chara de Belarmino Barreiro, encargado del archivo municipal.

El edil de Patrimonio y Archivo, Alberto Moital, señala que este evento nace con el objetivo de mostrar las publicaciones editadas por los concellos de la comarca. Además, también se busca apoyar a las librerías locales. "Daremos la opción de que los libros se compren en las tres librerías participantes, mientras que los concellos solo visualizaremos lo que existe en nuestros fondos", explica Moital.