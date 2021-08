Bandas centenarias en Moaña.

Las luces toman Cangas, pero sin atracciones para los niños

El cartel de las Festas do Cristo de Cangas generó un gran debate en redes sociales en los últimos días. Sobre todo hay muchas quejas de familias por el hecho de que no se permitan las atracciones, cuando los niños llevan un año esperando por este evento para poder disfrutar de las mismas. El verano pasado ya tuvieron que pasar el verano sin atracciones. Muchos no entienden por qué los feriantes no tienen el mismo derecho a trabajar que otros colectivos, e incluso se cuestionan por qué alumbran Cangas con tantos arcos de luces cuando las fiestas están tan limitadas en eventos y aforos debido a la pandemia.

Vertidos que no lo son

Con los vertidos de fecales que registró la comarca este verano, parece que las alertas están a flor de piel. Ayer se denunció algún supuesto vertido de aguas residuales que finalmente resultó ser agua de la traída. La fuga fue reparada por los operarios y la cosa no fue a más. Eso sí, no faltaron los que difundieron fotografías haciendo creer que se trataba de un problema de salud pública.