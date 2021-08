“La música es un espejo al que mirarse para encontrar respuestas”

Vincular la música más tradicional con la actualidad no siempre es fácil. El saxofonista malagueño Enrique Oliver se nutre de los clásicos del jazz para crear un repertorio personal y sincero. El reconocido músico llega esta noche [22.00 horas] al Canjazz para subirse al escenario principal de Ojea. Oliver estará acompañado de José Carro al piano, Bori Albero al contrabajo y Andreu Pitarch a la batería. Juntos repasarán los temas de los dos últimos trabajos del saxofonista, “Incerteza” y “Tenorism”.

–No es su primera vez en el Canjazz. ¿Qué ha cambiado?

–Estuve hace cinco años con el proyecto de José Carra. Ahora toco mi música perteneciente a dos discos, Incerteza y Tenorism, un proyecto de dos tenores.

–¿Cuándo comenzó a tocar?

–Empecé con ocho años en la banda de música del colegio. Esa formación fue muy importante porque me permitió tocar repertorios que me captaron desde muy pequeño. Cuando tuve la opción de estudiarlo, me lancé a ello con todas mis ganas.

–¿Cómo definiría su disco “Incerteza”?

–Es un proyecto que fui mascando durante tres años, en los que estuve viviendo en Lisboa, Basilea y Málaga. Los temas fueron compuestos entre los tres sitios. Cuando los reuní, me metí en el estudio con algunos de mis músicos favoritos, como Jorge Rossy, Albert Sanz y DeeJay Foster. Con la pandemia no tuve muchas oportunidades de presentar el trabajo.

–¿Por qué eligió el título?

–Es una palabra que escuchaba mucho cuando estaba en Lisboa viviendo. Esa incertidumbre y también incerteza en gallego. Representa mis vivencias de esa época, de ir de un lado para otro, sin raíces en ningún sitio.

–Su música tiene influencias del jazz clásico, pero la adapta a la actualidad. ¿Cómo es el proceso?

–Me encanta la historia del jazz, desde el principio hasta ahora. Cada uno intenta adaptar la música a sus vivencias y forma de ser, es imposible huir de eso y tampoco es mi intención ser un imitador de lo tradicional.

–¿Cómo será la actuación de esta noche?

–Hay temas de ambos trabajos. He colaborado mucho con José Carra. También habrá clásicos, soy un amante de la tradición del jazz y siempre me encanta tocar alguno, además de mi música propia.

–¿Cuál es la situación del jazz en España?

–A nivel de proyectos la situación es muy sana. Hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes en todas las direcciones. Se fusiona el jazz y existe una gran variedad.

–El saxofonista Ernesto Aurignac define su música por su sinceridad. ¿Cómo lo logra?

–Es una necesidad de una verdad, de darle un sentido. La música es un espejo al que mirarse y encontrar una respuesta a muchas cosas. Si mientes a través de la música, te estás mintiendo a ti mismo, no solo a la gente. John Coltrane decía que había que mantener el espejo de la música limpio, como una forma de representar quién eres.

–¿Qué valoración hace de proyectos como el Canjazz?

–El prototipo de festival de Cangas es el que más me gusta, está hecho por gente apasionada. Sin mucho presupuesto, pero con mucha dedicación, hacen festivales de autor. No tiran de lo más comercial, sino que crean una programación desde el gusto más personal y el amor a lo que hacen. Me gustan más estos modelos de festival, más cercanos al público, que las enormes citas a las que solo vienen estrellas de fuera.